Tân sinh viên và bài toán xe xăng, xe điện

SVO - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các tân sinh viên chuẩn bị nhập học tại Hà Nội đang đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng. Bên cạnh các vấn đề về nhà ở và chi phí sinh hoạt, việc quyết định phương tiện di chuyển cá nhân cũng là bài toán không hề đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh thành phố dự kiến cấm xe máy xăng hoạt động tại khu vực Vành đai 1 vào năm 2026.

Trong bối cảnh Hà Nội có kế hoạch hạn chế và tiến tới cấm xe máy sử dụng động cơ đốt trong tại khu vực Vành đai 1, nhiều học sinh và phụ huynh không khỏi băn khoăn: nên tiếp tục lựa chọn xe xăng vì tính tiện dụng quen thuộc, hay chuyển hướng sang xe điện để thích ứng với chính sách giao thông tương lai của Thủ đô?

Lựa chọn khó khăn

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Nguyễn Trần Ngọc Quyên, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (Ngọc Hồi, Hà Nội) đã chủ động tìm hiểu về các phương tiện đi lại để chuẩn bị cho quãng đời sinh viên. Ngọc cho biết ưu tiên của nữ sinh vẫn là xe xăng do sự phổ biến của dòng xe này giúp việc sửa chữa, nạp nhiên liệu trở nên thuận tiện hơn.

"Xe xăng có mạng lưới cửa hàng sửa chữa và cây xăng rộng khắp. Nếu không may gặp sự cố trên đường, việc khắc phục sẽ nhanh chóng hơn", Quyên phân tích.

Dù đã nắm được thông tin về chủ trương cấm xe xăng tại khu vực Vành đai 1, Bảo Quyên và gia đình tỏ ra khá bình tĩnh. Lý do là các trường đại học nữ sinh đăng ký nguyện vọng đều nằm ngoài khu vực Vành đai 1. Hơn nữa, gia đình cũng đã có phương án dự phòng là chuyển đổi sang xe điện nếu chính sách được áp dụng rộng rãi:

"Việc sử dụng xe điện là một xu hướng hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Khi hạ tầng trạm sạc được đầu tư đầy đủ, người dân sẽ dần thích nghi", Quyên nhận định.

Trái ngược với Bảo Ngọc, Quách Đăng Dương, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), không có ý định mua xe cá nhân. Dương cho rằng mạng lưới giao thông công cộng hiện nay rất phát triển nên nam sinh không có nhu cầu mua xe. Tuy nhiên, khi được hỏi về lựa chọn nếu bắt buộc phải mua xe, Dương đánh giá cao xe điện vì chi phí vận hành thấp, phù hợp với sinh viên và những người lần đầu sử dụng xe.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội) đang đối mặt với tình huống khó xử. Minh vừa được gia đình tặng một chiếc xe máy xăng mới làm phần thưởng sau kỳ thi tốt nghiệp 2025. Tuy nhiên, thông tin về lệnh cấm xe xăng khiến nam sinh không khỏi lo lắng:

"Mình vừa bắt đầu học bằng lái xe thì nghe được thông tin này nên cảm thấy khá tiếc. Gia đình mình hiện có ba chiếc xe máy xăng, nên bố mẹ cũng lo ngại về vấn đề tài chính nếu phải thay đổi phương tiện trong tương lai. Việc bán một chiếc xe gần như mới để mua xe điện là điều khiến gia đình mình phải cân nhắc kỹ lưỡng", Minh chia sẻ.

Sự băn khoăn của Minh càng lớn hơn khi trường đại học nam sinh dự kiến theo học lại nằm gần khu vực Vành đai 1, nơi có thể sẽ sớm áp dụng các quy định hạn chế phương tiện dùng xăng.

Xu thế tất yếu

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS. Trần Văn Như, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, nhận định rằng chủ trương hạn chế xe xăng tại các khu vực trung tâm của Hà Nội là xu hướng tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển giao thông xanh, giảm thiểu khí thải và ô nhiễm môi trường đô thị.

Theo ông, chính sách này sẽ có tác động đáng kể đến nhóm sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên có trường đại học nằm trong khu vực nội đô: "Sinh viên hoàn toàn có thể cân nhắc các phương án thay thế như sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp, hoặc xe điện. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí mà còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững", PGS.TS. Trần Văn Như cho biết.

Phân tích cụ thể hơn, vị chuyên gia chỉ ra rằng xe điện có ưu thế về chi phí vận hành, không gây tiếng ồn và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, dòng xe này cũng tồn tại một số hạn chế như thời gian sạc pin còn dài và hệ thống trạm sạc công cộng chưa phủ rộng. Ông lưu ý: "Đối với tân sinh viên, nếu lựa chọn xe điện, cần xem xét kỹ các yếu tố về hạ tầng như khu nhà trọ có điểm sạc hay không, trường học có hỗ trợ sạc không, nhằm tránh gián đoạn việc đi lại".

Đưa ra lời khuyên cho các tân sinh viên, PGS.TS. Trần Văn Như khuyến nghị: "Trong điều kiện hiện tại, nếu phải lựa chọn giữa hai loại xe, xe điện là phương án nên được ưu tiên. Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất vẫn là tối ưu hóa việc sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường".

Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng sinh viên, với vai trò là thế hệ tương lai, cần trở thành lực lượng tiên phong trong việc xây dựng thói quen và văn hóa giao thông xanh, từ việc ưu tiên sử dụng các phương tiện bền vững đến việc tham gia giao thông một cách văn minh và có trách nhiệm.

