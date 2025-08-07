Giúp tân sinh viên cân bằng cuộc sống đại học

SVO - Giữa áp lực học tập, sức hút của các hoạt động ngoại khóa, công việc làm thêm, nhiều tân sinh viên đang loay hoay tìm cách cân bằng cuộc sống sau khi bước chân lên giảng đường đại học.

Sau khi vượt qua kỳ thi căng thẳng và chính thức trở thành sinh viên đại học, không ít bạn trẻ mang tâm lý muốn “xả hơi” sau chặng đường dài nỗ lực. Môi trường đại học mở ra chân trời mới, nhiều điều mới mẻ, cuốn hút khiến các tân sinh viên háo hức khám phá. Thời điểm đầu năm học cũng là quãng thời gian các câu lạc bộ, đội nhóm và sự kiện chào tân được tổ chức sôi nổi tại hầu hết các trường đại học trên cả nước, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.

Sự phong phú trong hoạt động khiến không ít bạn trẻ nảy sinh mong muốn “ôm đồm” nhiều vai trò một lúc, vừa tham gia nhiều câu lạc bộ, vừa góp mặt tại hầu hết sự kiện. Tuy nhiên, việc không biết cách phân bổ thời gian hợp lý có thể dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến việc học tập và sức khỏe.

Chủ động lên kế hoạch, chìa khóa để cân bằng

Trung Hiếu, hiện đang là sinh viên năm ba Trường Đại học Thủ Đô vừa theo học chương trình đào tạo chính quy, tham gia câu lạc bộ Lập trình, ôn thi Olympic Tin học của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời đảm nhận công việc gia sư. Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Hiếu cho biết: “Với khối lượng công việc và hoạt động lớn như vậy, mình nhận thấy việc sắp xếp thời gian là điều bắt buộc để đảm bảo việc học ở trường, đồng thời vẫn có thu nhập và phát triển các kỹ năng khác”.

Theo Hiếu, việc xây dựng thời khóa biểu hợp lý nên bắt đầu từ giai đoạn đăng ký tín chỉ, xem xét lịch học đầu năm: “Nhiều bạn nghĩ học dồn ba ngày trong tuần sẽ nhanh hơn, nhưng thực tế các deadline thường bị đẩy dồn, gây áp lực. Việc chia đều lịch học trong tuần, thậm chí học thêm vào thứ Bảy giúp sinh viên có từ ba đến bốn buổi sáng hoặc chiều rảnh, từ đó dễ dàng bố trí hoạt động ngoại khóa hoặc làm thêm”.

Phương Nhi tiết lộ "bí kíp" giúp tân sinh viên cân bằng cuộc sống tại môi trường Đại học.

Phương Nhi, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp tháng 6 vừa qua với nhiều thành tích nổi bật cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa cũng cho rằng việc xác định mục tiêu ngay từ đầu là "kim chỉ nam" giúp sinh viên cân bằng hiệu quả giữa học tập, làm thêm và sinh hoạt tập thể: “Mỗi giai đoạn mình đều tự hỏi: bản thân có gì, cần gì, để từ đó hiểu rõ mình và đưa ra định hướng cụ thể”, Nhi chia sẻ.

Trong hai năm đầu đại học, Nhi phân bổ thời gian tương đối hợp lý: khoảng 50% dành cho các hoạt động tập thể, kỹ năng mềm (như thuyết trình, tin học...), 40% cho việc học, và 10% còn lại cho công việc gia sư, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa có thu nhập từ việc làm thêm. Từ năm thứ ba, cô nàng chủ động giảm dần tần suất tham gia hoạt động câu lạc bộ, thay vào đó tập trung trau dồi chuyên môn và hoàn thiện các chứng chỉ cần thiết nhằm đảm bảo tốt nghiệp đúng hạn.

Bên cạnh đó, với quan điểm “học đi đôi với hành”, Nhi chủ động tìm kiếm các cơ hội thực tế để tích lũy kinh nghiệm như: làm cộng tác viên tại các sự kiện giáo dục quốc tế, trợ giảng hỗ trợ giảng viên... “Những trải nghiệm đó giúp mình trưởng thành hơn, cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống”, Nhi bày tỏ.

Định hướng đúng ngay từ năm nhất

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ (TS) Khúc Thế Anh, giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định kế hoạch học tập và làm việc ngay từ đầu.

“Rất nhiều sinh viên vì quá mải mê đi làm thêm, kiếm tiền mà lơ là việc học. Do đó, các bạn cần xác định rõ đâu là mục tiêu chính học để có nền tảng cho công việc dài hạn hay chỉ vì lợi ích ngắn hạn trước mắt? Kế hoạch càng rõ ràng từ sớm sẽ giúp sinh viên tránh được sự mông lung và dễ mất phương hướng trong suốt thời gian học đại học”.

TS. Khúc Thế Anh, giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo TS. Thế Anh, sinh viên năm nhất và năm hai có thể bắt đầu với những công việc nhẹ nhàng như làm gia sư hoặc phục vụ tại các quán cà phê, quán trà sữa, đây là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống. Với các bạn theo học ngành Tài chính – Ngân hàng, có thể tìm hiểu và đảm nhận các vị trí hỗ trợ nhỏ tại ngân hàng như hướng dẫn khách lấy số thứ tự, sắp xếp hồ sơ, phụ trách các công việc hành chính đơn giản.

Từ năm ba trở đi, sinh viên nên chủ động gửi hồ sơ đến các doanh nghiệp, công ty tư nhân để thực tập sớm: “Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm Hướng nghiệp thường xuyên đăng tải các thông tin thực tập lên hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ chuyển tiếp thông tin cho sinh viên để các bạn dễ dàng tiếp cận”, ông cho biết thêm.

Ảnh: NVCC