Tân Binh Toàn Năng tập 2: Tân Binh Thăng Cấp chiến thắng, Hồ Đông Quan rớt hạng 9?

HHTO - Trong tập 2 Tân Binh Toàn Năng, đội hình Tân Binh Thăng Cấp khiến khán giả "thở phào" khi có được chiến thắng đầu tiên trước đối thủ Hàn Quốc - 8TURN.

Chiến thắng gây xúc động

Chỉ sau chưa nửa ngày công chiếu, tập 2 Tân Binh Toàn Năng đạt 1,2 triệu lượt xem trên YouTube. Màn thể hiện của dàn tân binh, cùng với những khoảnh khắc tập luyện nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Tiếp nối diễn biến của Công diễn 1, đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào cuộc đấu vòng 2. Trước đó, đội hình Tân Binh Thăng cấp đã thất bại sát sao trước 8TURN ở Vòng 1 (tiết mục Exposure đạt 613 điểm, tương đương 97,3% so với mức thử thách 100% là 630 điểm cột mốc).

Mở màn vòng 2, 8TURN mang đến tiết mục WE đầy năng lượng và nhận về 510 điểm bình chọn, thiết lập cột mốc thử thách mới cho Tân Binh Thăng Cấp. Với áp lực đè nặng sau thất bại, NSX Toàn năng SOOBIN và cả nhóm đã quyết định giữ mức độ thử thách đã đặt ra từ đầu là 90%.

Đội hình Tân Binh Thăng Cấp gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy trình diễn Vacation - mang màu sắc tươi sáng, do Giám đốc Hyuk Shin chỉ đạo sản xuất. Màn trình diễn thành công chinh phục khán giả bởi năng lượng trẻ trung, cách dàn dựng sáng tạo, vượt qua mức thử thách 90%, đạt 519 điểm. Chiến thắng này giúp mỗi thành viên được cộng thêm 100 điểm cá nhân.

Như vậy, tổng điểm Công diễn 1 của dàn Tân Binh Thăng Cấp là 1132 điểm, vượt mức thử thách tổng (1042 điểm), không có thí sinh nào bị đóng băng. Thành công này không chỉ là chiến thắng về điểm số mà còn là chiến thắng về tinh thần, giúp cho nhóm giữ vững lòng tin trước nhiệm vụ khó nhằn tiếp theo ở Công diễn 2.

Sân khấu Vacation của dàn Tân Binh Thăng Cấp.

Hồ Đông Quan mất phong độ?

Với thành công vượt qua mức thử thách tổng của Công diễn trước 8TURN, các Tân Binh Thăng Cấp sẵn sàng đối diện với hai nhóm nhạc quốc tế là JustB (Hàn Quốc) và Kid Phenomenon (Nhật Bản) tại Công diễn 2. Tuy nhiên, không ít người sốc trước xếp hạng của Hồ Đông Quan.

Nam tân binh luôn giữ vững phong độ ở giai đoạn Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất. Bên cạnh đó, trai đẹp sinh năm 1999 sở hữu lượng fan hùng hậu, từng cùng với Cường Bạch tiến thẳng vào Top 11 Tân Binh Thăng Cấp nhờ lượt bình chọn dẫn đầu.

Tuy nhiên, sau tập 2, Hồ Đông Quan lại rớt xuống hạng 9. Trong khi đó, Lâm Anh vươn lên dẫn đầu dàn Tân Binh. “Bản thân em thực sự rất cố gắng, em chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Em luôn cố gắng nỗ lực và học hỏi càng nhiều càng tốt. Nhưng mà em nghĩ khán giả sẽ luôn công tâm, cho tụi em những đánh giá khách quan nhất nên là em rất tôn trọng kết quả” - Hồ Đông Quan trải lòng.