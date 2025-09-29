Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Tân binh" THPT chuyên Ngoại ngữ từ bỡ ngỡ đến cháy hết mình tại ngày hội "10+"

Nguyễn Thu Hiền
HHTO - "Cảm xúc của tôi nằm ở những chữ "xúc động", "tự hào" về tinh thần Chuyên Ngữ trong các thế hệ học sinh" - đó là lời chia sẻ của nhà giáo Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) khi có mặt tại ngày hội "10+" Ten Plus, chào đón thế hệ học sinh mới của trường.

Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh Ten Plus (hay còn gọi thân thương là "Mười cộng" 10+) năm nay đánh dấu hành trình 18 năm. Lấy chủ đề "Dấu ấn", Ten Plus 2025 không chỉ mang ý nghĩa một dấu mốc lớn lao trong lịch sử phát triển của thầy cô và học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ mà còn là chỉ những dấu ấn, giá trị riêng của mỗi người.

e320f3d36d0ce752be1d.jpg

Nhà giáo Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Nhà trường không giấu được xúc động khi chứng kiến teen cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để có một ngày "10+" thành công rực rỡ: "Cảm xúc của tôi nằm ở những chữ: xúc động, tự hào về tinh thần Chuyên Ngoại ngữ trong các thế hệ học sinh".

Cô Chi chia sẻ, Ten Plus 2025 vẫn duy trì tốt những nét đẹp truyền thống của chương trình trong 17 năm qua: "Chương trình giúp học sinh khối lớp 10 làm quen và có nhận thức đầy đủ về truyền thống của nhà trường, từ đó đánh thức và khai sáng những giá trị quan trọng như tình yêu thương, lòng nhân ái, lòng biết ơn, tinh thần chia sẻ..."

Nói về điểm khác biệt của năm nay, cô Chi nhấn mạnh vào chủ đề "Dấu ấn". Thông điệp xuyên suốt của Ten Plus 2025 chính là 1000 ngày học tập tại THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ đem đến những dấu ấn rạng rỡ, đáng nhớ nào cho teen, gia đình và xã hội.

546463861-122126973338938290-2894488912733513935-n.jpg

Trước khi bước vào ngày hội chính thức, thầy cô và teen của trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã chuẩn bị nghiêm túc trong kỳ nghỉ Hè. Các nhóm định hướng (Orientation Group - OG) được thành lập, mỗi OG có một OGL (Orientation Group Leader) chịu trách nhiệm chăm sóc từ 24 - 26 Camper, luyện tập cho tiết mục cổ động, nhảy tập thể, văn nghệ để khi Camp day tới, mọi khoảnh khắc đều trơn tru, tràn năng lượng.

Ten Plus 2025 có 24 OG, được chia thành các Fam (Familly), mỗi Fam sẽ gồm 8 OG. 3 Fam là đại diện cho 3 linh vật của chương trình: Robin, Steven Universe và Ice Bear, mang những câu chuyện, bài học về dũng cảm, lòng kiên nhẫn và sự ấm áp khi ở bên nhau.

z7059104505002-c08dbb2243961e7a3a3c68dbcc93803d.jpg
z7059763050743-a4978c6ef1c8bc83be873edd545afae7.jpg
Bùi Ngọc Minh Phúc, học sinh lớp 11A9 - Định hướng viên nhóm Định hướng OG 21.

Là một trong những người trực tiếp dẫn dắt và chăm sóc "tân binh" Camper, bạn Bùi Ngọc Minh Phúc (lớp 11A9) chia sẻ: "Mình và các bạn OGL đều thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và cũng có phần xúc động khi thấy được những cố gắng của chúng mình đã trở thành một ngày Camp thật ý nghĩa".Cô bạn bật mí: "Có lẽ, mình nhớ nhất là khoảnh khắc danh sách chia nhóm Định hướng được công bố. Nó chính là một cú đánh thức, một lời khẳng định rằng 10+ không chỉ là một sự kiện để các anh chị lớn vui chơi, tận hưởng, mà là màn chào đón chính thức và công phu nhất mà chúng mình có thể chuẩn bị cho các em Camper".

z7059104555797-2b70faed10c47ce781e2f35a03aa5d4a.jpg
Các OGL hào hứng chào đón những Camper đầu tiên đến với Camp Day.
z7059104532959-248e874cf474b8c95bc24b451c62e193.jpg
Các bé "kem bơ" (Camper) được các anh chị tiền bối chăm sóc tận tình.
z7059104543844-1ce593afbbab1573d4dfebc6351cb8bd.jpg

Suốt một ngày với "1001 hoạt động", trước sự nhiệt tình của các "tiền bối", bạn Đỗ Phan Hà Linh (lớp 10D1 - Thủ khoa chuyên Nhật trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Á khoa chuyên Nhật trường THPT chuyên Ngoại ngữ) chia sẻ: “Mình thật sự rất vui, rất hạnh phúc và thật may mắn khi đã chọn để trở thành một thành viên của mái nhà chuyên Ngoại ngữ". Cô bạn mong muốn trở thành OGL trong năm tới để góp phần tạo nên một gia đình nhỏ trong gia đình lớn CNN, đồng thời truyền lại những năng lượng tích cực, nhiệt huyết các "tân binh" kế tiếp như những gì đã nhận được tại 10+ năm nay.

z7059743405561-fbdc9cdcaf9c2df0f5189a698527017f.jpg
z7059105172966-beb9b553efa1139ece76688e5cb8f460.jpg
z7059105158671-892e2bfb593b852fc535dcc87f30e06e.jpg
Từ bùng nổ với mass dance đến "phá đảo" loạt trò chơi kết nối... không một hoạt động nào thiếu tiếng cười của các "tân binh" nhà CNN.

Kết thúc chuỗi hoạt động ban ngày, các "tân binh" của THPT chuyên Ngoại ngữ "lên nhạc" tại Showcase hoành tráng vào buổi tối. Toàn bộ các tiết mục đều được đầu tư công phu về cả âm thanh lẫn hình ảnh, khiến các phụ huynh, thầy cô trầm trồ vì độ "chịu chơi" và đoàn kết của "anh chị em" nhà CNN.

Showcase gồm nhiều tiết mục đa dạng, từ hát, nhảy, được chuẩn bị bài bản bởi các CLB của trường như CNN Dance Club (CDC), CNN Music Club (CMC), CNN Rock Club (CRC). Các bạn học sinh đầu tư công phu màn hòa âm, phối khí, kịch bản cho các tiết mục như Chạy ngay đi, Fake Love, Tình yêu màu nắng, Mất kết nối,... Bên cạnh đó, mỗi Fam còn chuẩn bị những vở kịch vừa mang tính giáo dục, thời sự nhưng không kém phần hài hước khiến các bạn Camper "đổ rần rần".

Tiết mục "Tình yêu màu nắng" của CLB Âm nhạc (CMC) khiến cả sân trường ngập tiếng hò reo.
Mưa cũng không dập tắt được lửa nhiệt huyết của teen CNN.
a7404812.jpg
a7404386.jpg
a7404400.jpg
a7404558.jpg

Ten Plus 2025 khép lại với những “dấu ấn” hiện lên trong từng ánh mắt, từng cái bắt tay, từng giấc mơ mới nhen nhóm ở các bạn tân học sinh. Bởi cuối cùng, dấu ấn của "Mười cộng" không nằm ở ánh đèn rực rỡ, mà ở chính tình bạn được hình thành, ở sự dũng cảm tìm thấy bản thân, và ở niềm tự hào được trở thành một phần của mái nhà THPT chuyên Ngoại ngữ.

Nguyễn Thu Hiền
