Cùng Gen Z vượt qua “hội chứng kiệt sức”: Đã đến lúc bước chậm lại để đi xa hơn

HHTO - Giữa nhịp sống hối hả và áp lực “đa nhiệm” trong nhiều vai trò, cảm giác kiệt sức không còn xa lạ với thế hệ Gen Z. Dù năng động, sáng tạo và luôn sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc cùng lúc, nhưng chính điều đó cũng khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái “burn out”.

Trung bình 10 người thì… hết 9 người bị “burn out”

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Đức Hiền Vy (19 tuổi, sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao) cho biết vào cuối năm học đầu tiên, cô bạn đã đối mặt với cảm giác burn out khi đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò.

“Vào tháng 6, mình thực tập cùng lúc tại hai đơn vị - Trung tâm Nội dung số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và một công ty về âm nhạc. Bên cạnh đó, mình cũng chạy một dự án cá nhân, tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học và câu lạc bộ. Có thời điểm lịch của mình kín mít từ sáng tới tối, gần như không có thời gian nghỉ ngơi” - nữ sinh kể.

Vy cho rằng làm nhiều việc cùng lúc dễ khiến bản thân mất cân bằng. Ảnh: NVCC

Một nữ sinh đã từng trải qua quá trình burn out từ 2023 - bạn Trần Nguyễn Thiên Thảo (23 tuổi, New Zealand) bày tỏ những kỳ vọng đến từ gia đình, từ sếp, đồng nghiệp, xã hội và từ những người bạn cùng trang lứa, phải đáp ứng tài chính chi trả cho những nhu cầu hằng ngày như tiền thuê, ăn uống,... đều có thể trở thành lý do khiến cô bạn bị cạn năng lượng.

Nhận diện sớm để không bị “cháy” năng lượng

“Burn out” là hội chứng căng thẳng kéo dài, biểu hiện qua ba yếu tố: mệt mỏi, giảm hiệu quả công việc và cảm giác xa rời, tiêu cực với việc đang làm. Tuy nhiên, những dấu hiệu này không dễ dàng phát hiện.

Bạn Vương Tuyết Vân (23 tuổi, TP.HCM) bày tỏ: “Từng có một thời gian mình mệt mỏi kéo dài, khó tập trung, làm gì cũng thấy chán, mất động lực và thường xuyên trì hoãn công việc. Mình làm việc kém hiệu quả hơn, học thì không vào, còn trong mối quan hệ với bạn bè và gia đình thì dễ cáu gắt, ít muốn giao tiếp với mọi người xung quanh”.

Tuyết Vân gần như không muốn ra ngoài hay gặp gỡ bạn bè, chỉ muốn trốn tránh và vùi mình trong mệt mỏi. Ảnh: NVCC

Cùng dấu hiệu với Vân, Hiền Vy chia sẻ: “Mình vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn làm việc đều đặn, nhưng cảm xúc thì trống rỗng. Khi đi chơi mình dần không thấy vui, làm việc cũng không thấy hứng thú”.

Đáng nói, trạng thái nặng nhất của burn out thường bộc lộ qua sự thay đổi thất thường trong tính cách. Nhiều teen trở nên dễ xúc động, dễ nổi nóng, thậm chí chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến họ bật khóc và cảm thấy bản thân thật tệ.

Hành trình lấy lại cân bằng

Khi nhận ra dấu hiệu kiệt sức, nhiều bạn trẻ đã học cách “chậm lại” để điều chỉnh nhịp sống. Thay vì ôm đồm tất cả, teen bắt đầu cho phép bản thân nghỉ ngơi, sắp xếp lại lịch trình, ưu tiên những việc thật sự quan trọng. Quan trọng hơn, cần biết buông bỏ điều không cần thiết để chăm sóc sức khỏe tinh thần, bởi chỉ khi bản thân đủ vững vàng mới có thể làm tốt mọi việc khác.

Chia sẻ về hành trình lấy lại cân bằng, bạn Thiên Thảo cho biết: "Điều đầu tiên mình làm là “off” mạng xã hội nửa tháng. Trước kia gần như ngày nào cũng đi làm, cả cuối tuần, nên mình xin nghỉ để dành thời gian cho thiên nhiên: đi trekking, sưởi nắng, nghe nhạc, đọc sách. Sau đó, mình tập gym, pilates, nấu ăn, làm những việc nhỏ khiến mình vui".

Thảo còn thử thiền và viết nhật ký giúp lắng lại, hiểu rõ hơn bản thân và mong muốn của mình. Ảnh: NVCC



Nếu Thảo chọn quay về với những sở thích cá nhân, thì Tuyết Vân lại tìm đến sự sẻ chia. Cô bạn nhấn mạnh, chính những kết nối gần gũi với gia đình, bạn bè đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp mình vượt qua burn out và cảm thấy được thấu hiểu.

Còn với Vy, cô gửi lời khuyên đến những bạn trẻ đang “cạn pin” giữa nhịp sống bận rộn: "Ở mỗi giai đoạn, hãy ưu tiên những điều thật sự có ý nghĩa với mình thay vì cố gắng trải nghiệm nhiều điều. Đừng lo lắng nếu bạn bước chậm hơn người khác, bởi điều quan trọng nhất là bản thân đã dốc hết tâm sức cho một việc và hiểu rõ giới hạn của chính mình".