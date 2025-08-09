Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025: Thép Xanh Nam Định đi tìm bàn thắng

Nhóm phóng viên

TPO - Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu mang tính biểu tượng rất cao của thể thao đỉnh cao - nơi vinh danh những thành tích vượt trội, tinh thần thi đấu cao thượng và cống hiến của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Với sự quan tâm lớn từ truyền thông, khán giả và giới chuyên môn, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia vượt trên ý nghĩa một danh hiệu danh giá mà còn là sân chơi khẳng định đẳng cấp, tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

substitution Kyle Hudlin vào sân

Phút 53: HLV Vũ Hồng Việt quyết định tung tân binh đắt giá Kyle Hudlin vào sân thay cho Caio Cesar. Thép Xanh Nam Định sẽ chơi tấn công trong thời gian còn lại.

report Hàng thủ Công an Hà Nội đang chơi tốt

Phút 50: Thép Xanh Nam Định cố gắng thực hiện những đường chuyền dài lên phía trước, nhưng hàng phòng ngự Công an Hà Nội chơi rất kỷ luật đã dễ dàng hóa giải.

Trong một nỗ lực chuyền vào của Lý Công Hoàng Anh, Adou Minh phá bóng ra không mấy khó khăn.

time Hiệp hai bắt đầu!

Phút 46: Với kết quả 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội, hãy chờ xem câu trả lời của Thép Xanh Nam Định trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu trên sân nhà Thiên Trường.

time Hiệp một khép lại

Trọng tài Mai Xuân Hùng đã nổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Chủ nhà Thép Xanh Nam Định chơi đầy nỗ lực nhưng Công an Hà Nội với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh mới là đội dẫn trước sau bàn thắng của Alan.

z6890416885184-794cf51e052a7e90b7875e1a856cc3f5.jpg
report Chủ nhà lại gây sóng gió

Phút 45+2: Tuấn Anh thoát xuống bên cánh trái và căng ngang nhưng bóng bị phá ra. Ngay sau đó là một pha ngả người móc bóng của cầu thủ Thép Xanh Nam Định nhưng bất thành.

Trước đó là tình huống băng xuống bên cánh phải của Lý Công Hoàng Anh, nỗ lực thực hiện đường chuyền vào trong nhưng bị Bùi Hoàng Việt Anh cắt được.

z6890423303125-c4bf6be670cd2a27706b07aae2aa9ccd.jpg
report Bàn thắng thứ 15 của Alan cho Công an Hà Nội

Với pha lập công vào lưới Thép Xanh Nam Định, Alan đã có 15 bàn thắng trong màu áo Công an Hà Nội.

z6890406620630-22cf096ef75f50b55ec50db792469d5e.jpg
z6890406640487-ae35a979c05ebd395ea4d6344b1636f3.jpg
report Thép Xanh Nam Định không thể tận dụng cơ hội

Phút 44: Đình Trọng phạm lỗi với Lâm Ti Phông, mang đến quả đá phạt sát vòng cấm và chếch về bên trái cho Thép Xanh Nam Định.

Romulo là người đá phạt nhưng bóng không qua hàng rào.

report Suýt chút nữa cách biệt nhân đôi

Phút 42: Quang Hải thực hiện quả tạt hướng về phía cột xa cho Alan, người khống chế hoàn hảo và dứt điểm vào góc gần, nhưng bóng chệch khung thành trong gang tấc.

goal Alan ghi bàn, Công an Hà Nội mở tỷ số

Phút 38: Một đường chuyền xuyên tuyến xuất sắc của Lê Phạm Thành Long cho Alan, và ngoại binh của Công an Hà Nội xử lý mềm mại, loại bỏ Đức Huy, sau đó là thủ môn Nguyên Mạnh rồi ghi bàn vào lưới trống.

z6890402135510-a934bd8cb64c728f6e6f9896a446858f.jpg
z6890402140560-5b52347f621e5c5f6b9e80e479aa23e5.jpg
z6890397345634-988e36e242a34075ada10e56c94cb7b1.jpg
z6890397368937-ab9fe52faa4446531fc7ed965f2b5931.jpg
z6890397402955-5bd300bc343f71c7cecd52b1f5c26963.jpg
yellow Thêm thẻ vàng được rút ra

Phút 32: Lâm Ti Phông bên phía Thép Xanh Nam Định nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với Alan, đồng thời mang lại quả đá phạt cho Công an Hà Nội.

Ở tình huống đá phạt sau đó, Quang Hải treo bóng nhưng Quang Vinh không thể đánh đầu trước sự theo kèm của Caio Cesar.

report Leo Artur sút xa

Phút 31: Công an Hà Nội có tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh và bóng tới chân Leo Artur. Ngoại binh người Brazil quyết định dứt điểm ngay, đưa bóng đi vọt xà.

video Không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân Thiên Trường
report Sân Thiên Trường chật kín khán giả
z6890304154204-fde3d6cf986c4f8cf5c0f8397d14adc0.jpg
z6890304143017-d16e16ceca411b8ed4515494fafa4155.jpg
z6890304146017-d72f38b455faab92d05ab9cd2b8ce250.jpg
report Câu trả lời của chủ nhà

Phút 21: Từ cánh phải, Lâm Ti Phông thực hiện quả tạt hoàn hảo vào khu cấm địa Công an Hà Nội. Đáng tiếc, Tuấn Anh và Brenner đều không thể tiếp cận. Bóng cắt qua cầu môn Nguyễn Filip.

z6890347546596-b7f4a250a15125cc4d19e37a5f6a2802.jpg
report Cầu môn Thép Xanh Nam Định lại bị đe dọa

Phút 17: Alan có đường chọc khe sắc nét để Leo Artur thoát xuống đối mặt Nguyên Mạnh và dứt điểm. Tuy nhiên cú sút không đủ hiểm hóc và đội trưởng Thép Xanh Nam Định cản phá thành công.

Sau đó, trọng tài căng cờ báo cầu thủ Công an Hà Nội việt vị.

z6890359301802-03bb5e2a42179bb471004fbd0afb47d0.jpg
z6890359312533-e76a8eafd8751f02082112efd5faf5c3.jpg
z6890359304939-ea01a5efec83fdf4521f4af232f22352.jpg
report Hậu vệ chủ nhà chơi bất cẩn

Phút 17: Tình huống xử lý bất cẩn của hậu vệ Thép Xanh Nam Định khiến Vitao cướp được bóng bên cánh trái và chuyền vào thuận lợi cho Alan. May cho chủ nhà, pha xử lý của Alan hơi dài, giúp thủ môn Nguyên Mạnh ôm trọn trái bóng.

report Không được!

Phút 15: Quang Vinh không thể chặn đường chuyền của cầu thủ Thép Xanh Nam Định, mang tới cơ hội cho Lý Công Hoàng Anh. Tuy nhiên Bùi Hoàng Việt Anh đã bọc lót tốt, phá bóng giải nguy.

z6890377104685-f556f915f1ef5baceb4bec8929922055.jpg
report Cơ hội cho Công an Hà Nội

Phút 10: Từ đường chuyền dài xuống cánh phải, Alan dứt điểm nhưng bị chặn lại. Bóng tới chân Phan Văn Đức, người cố gắng thực hiện cú sút nhanh nhưng tiếp tục chạm người đối thủ đi ra đường biên ngang.

Ở tình huống đá phạt góc sau đó, cú đá phạt của Quang Hải không thể tới được vị trí của đồng đội.

z6890319535665-1170a594739900e2939aa29675ba76eb.jpg
yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 7: Vitao của Công an Hà Nội đang bị đau sau tình huống va chạm với Lý Công Hoàng Anh. Ngay sau đó, tiền vệ của Thép Xanh Nam Định phải nhận thẻ vàng.

report Khởi đầu đầy hứa hẹn

Phút 3: Trận Siêu Cúp Quốc gia đã khởi đầu đầy hứa hẹn khi hai đội cố gắng đưa bóng lên phần sân đối thủ nhanh nhất có thể, khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên với các diễn biến liên tục.

z6890286354423-960c9e64e4baa4c8a56b4f347becb958.jpg
start Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO chính thức bắt đầu!

Sau 1 phút mặc niệm dành cho trọng tài Trần Đình Thịnh vừa qua đời, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài chính Mai Xuân Hùng.

Thép Xanh Nam Định là đội giao bóng.

z6890275451303-5267f904799fb9f4263d24862d9714a4.jpg
z6890275387890-e4e36b03846a4a32bed4949e9508cda8.jpg
photo Bài hát 'Tiến quân ca' vang lên đầy tự hào trên sân vận động Thiên Trường
a369a7837edcf682afcd.jpg
0954568674d9fc87a5c8.jpg
cbe4d8caf99571cb2884.jpg
15a3483a6965e13bb874.jpg
348153097256fa08a347.jpg
report Xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam
de8fa4c9a7962fc87687.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO.

Phát biểu khai mạc trận siêu cúp, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trận đấu, cho biết: Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng, mở màn cho mùa giải mới, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng quý vị đại biểu, quý khán giả, người hâm mộ cả nước.

Trận siêu cúp năm nay sẽ chứng kiến cuộc đọ sức đầy kịch tính giữa hai đội bóng xuất sắc: Câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định - đội Vô địch Quốc gia, cũng là nhà đương kim vô địch Siêu cúp Quốc gia và câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội - đội đoạt Cúp Quốc gia, đang khát khao chinh phục danh hiệu siêu cúp lần đầu tiên trong lịch sử.

“Với tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng cống hiến, hai câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ nhất có thể cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

Cho dù chiến thắng gọi tên đội bóng nào, thì tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, khi niềm tin, sự đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng được đề cao và lan tỏa mạnh mẽ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

08dac0d3f98c71d2289d.jpg
dbcc88c0b19f39c1608e.jpg
report Các vị khách quý dự Lễ khai mạc trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO

Cơ quan Trung ương

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam

Đại biểu tỉnh Ninh Bình

Ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục Trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Ông Trần Quốc Tuấn - Uỷ viên thường vụ Liên đoàn Bóng đá Châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

Khách mời

Ông Moorghen Bhaveshan - Giám đốc cấp cao Chiến lược Công nghệ Bóng đá, đại diện FIFA

Ông Henrique Calisto – Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Quốc gia Bồ Đào Nha, nguyên HLV Trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Thiếu tướng Dương Đức Hải – Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện

Đơn vị tổ chức

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức trận đấu

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty VPF, đồng Trưởng Ban Tổ chức trận đấu

Đơn vị thực hiện

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong

Ông Phạm Thanh Tuấn – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Play

Đối tác, Nhà tài trợ

Đại diện Đơn vị đồng hành chính:

Ông Lê Hoàng Lân – Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO)

Đại diện Đơn vị đồng hành Kim cương

Bà Phùng Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Đại diện Đơn vị đồng hành Bạc

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chánh Văn phòng – Đại diện Ngân hàng Nam Á

Đại diện các đơn vị đồng hành

Bà Lê Vũ Hồng Ngọc – Giám đốc Marketing và Truyền thông, Công ty Cổ phần Động Lực

photo Chiếc cúp đặc biệt của bóng đá Việt Nam
8212a409bf5637086e47.jpg
Hai đồng Trưởng Ban Tổ chức trận đấu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, và ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty VPF, giới thiệu chiếc cúp đặc biệt của Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO.
4a5c3f472418ac46f509.jpg
e6e035e32fbca7e2fead.jpg
report "Áp lực mang tới động lực theo đuổi thành công"

"Mỗi giải đấu hay trận đấu mà chúng tôi tham dự đều có tính chất và áp lực riêng. Nhưng chính áp lực đó mang lại cho chúng tôi động lực, và nếu vượt qua sức ép, thành công chắc chắn sẽ tỏa sáng. Với Thép Xanh Nam Định, tất cả đều thể hiện sự tập trung cũng như quyết tâm 100% trước các trận đấu, qua đó đặt được mục tiêu đề ra", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

z6890211061269-1ab0f52af4fdbbb57ccafe1098638c69.jpg
report 'Người Việt luôn trân quý lịch sử và tôi muốn chào đón những ngày lễ lớn bằng chiến thắng'

"Trước trận siêu cúp, tôi cũng xem nhiều tư liệu quý về Việt Nam cũng như ngành Công an, tạo nên những cột mốc đáng nhớ của đất nước. Tôi cũng biết người Việt Nam luôn trân quý các giá trị lịch sử và thông qua bóng đá, tôi muốn đem lại niềm vui cho người hâm mộ của chúng tôi", HLV Polking nói trước trận Siêu Cúp.

z6890131516289-c76cb2647ad9fa2dd4c21d881af17239.jpg
report HLV Polking không vội dùng Brandon Ly

Trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25, Brandon Ly không có tên trong danh sách thi đấu, tương tự China và Stephan Mauk. Tuy nhiên tân binh Adou Minh đá chính và Phạm Lý Đức có mặt trên ghế dự bị.

z6890191409350-0b8e548bb0ce754f65ed5b489e9d37e0.jpg
report HLV Vũ Hồng Việt chỉ sử dụng 1 tân binh ở đội hình xuất phát

Tân binh cao 2,06m Kyle Hudlin ngồi dự bị và tuyển thủ Palestine Mahmoud Eid cũng vậy. HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào Brenner trên hàng công bên cạnh những cầu thủ đã đăng quang LPBank V.League mùa trước. Duy nhất tân binh Đặng Văn Tới có mặt ở đội hình xuất phát.

z6890131602753-c9b6861de2fdfb623bf9a72e2dbd7682.jpg
photo Đội hình thi đấu của hai câu lạc bộ
b7c24e53de0f56510f1e.jpg
qoute Hệ thống giải thưởng của Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO
tp-sieu-cup-7.jpg

- CLB đoạt Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: Cúp, Bảng danh vị, Huy chương và Giải thưởng 300.000.000 đồng

- CLB tham dự Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: Bảng danh vị, Kỷ niệm chương và Giải thưởng 200.000.000 đồng

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Bảng danh vị và Giải thưởng 10.000.000 đồng

- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: Bảng danh vị và Giải thưởng 10.000.000 đồng

photo Phiên bản siêu cúp đặc biệt
aa8798a78e3907675e28.jpg
Tại Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO, một phiên bản siêu cúp đặc biệt được sáng tạo hoàn toàn mới sẽ ra mắt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong lần gần nhất ghé thăm Thiên Trường, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng vang dội 3-0. Tuy nhiên HLV Polking đang cố gắng khiến các học trò quên đi trận đấu đó khi nhắc nhở về những cơ hội nguy hiểm mà Thép Xanh Nam Định tạo ra. Ông không sai, bởi ở trận lượt về sau đó tại Hàng Đẫy, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện đẳng cấp nhà vô địch với bàn thắng vươn lên dẫn trước, đồng thời tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trước khi chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

video ‘Chảo lửa’ Thiên Trường trước giờ bóng lăn
report Binh hùng tướng mạnh

Theo điều lệ của Siêu cúp Quốc gia 2024/25, mỗi đội đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ. Trong đó, tối thiểu 18 cầu thủ chuyên nghiệp, 3 thủ môn, 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, 7 cầu thủ ngoại. Trong danh sách thi đấu gồm 11 cầu thủ, mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt và 1 cầu thủ Việt gốc nước ngoài.

z6887219785772-b5f858a92c2665fa3f49fed27bdc2f0c.jpg

Vì vậy, cả Thép Xanh Nam Định cũng như Công an Hà Nội đều có thể đưa tất cả ngoại binh và Việt kiều họ có vào danh sách. Đây hoàn toàn có thể là trận ra mắt của các tân binh đầy hứa hẹn, như A Mít, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid bên phía Thép Xanh Nam Định và Phạm Lý Đức, Brandon Ly, Adou Minh, China, Stephan Mauk của Công An Hà Nội.

102c481cd2555a0b0344.jpg

Với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan ban, ngành tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải - Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO sẽ tiếp tục được nâng tầm cả về chuyên môn, hình ảnh và chất lượng phục vụ người hâm mộ.

deb32137577fdf21866e.jpg

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

report Siêu kinh điển bóng đá Việt Nam
z6888813063599-035bfd8c15efcc4181e12396b3fc759e.jpg

Trận Siêu cúp năm nay là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:

CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt.

Nhóm phóng viên
#Siêu cúp Bóng đá Quốc gia #Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO #Thép Xanh Nam Định #Công an Hà Nội #V.League #Sân vận động Thiên Trường

