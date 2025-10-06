Show Celine tại Paris: V BTS bùng nổ truyền thông, một tân binh Gen Z gây tiếc nuối

HHTO - Tâm điểm của show Celine Xuân Hè 2026 thuộc về V BTS với visual "thiếu gia tài phiệt" và Lưu Thi Thi với hình ảnh "quý cô thanh lịch". TWS, Trần Triết Viễn, Vương An Vũ có màn chào sân Paris Fashion Week tương đối an toàn.

Show Celine tiếp nối nửa sau của Paris Fashion Week, diễn ra vào chiều tối ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam). Dàn khách mời đến từ châu Á thu hút sự chú ý với diện mạo sang trọng, mang tinh thần nghệ thuật đặc trưng của nhà mốt.

Như thường lệ, V BTS vẫn là tâm điểm truyền thông. Chỉ ít phút sau khi có mặt tại sự kiện, hashtag liên quan đến nam idol vượt mốc 2 triệu lượt thảo luận trên X (Twitter).

V BTS gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài bảnh bao, phong độ. Mỹ nam diện áo măng-tô có thiết kế độn vai tông màu nâu phối cùng quần ống rộng, tạo điểm nhấn với cà vạt họa tiết da báo thịnh hành.

Phong độ thời trang ổn định của "chàng thơ" V BTS trong những lần tham dự sự kiện của thương hiệu Celine.

Nam đại sứ toàn cầu ghi điểm bởi phong thái tự tin, có khoảnh khắc trò chuyện cùng nhiều nhân vật quyền lực trong giới thời trang gồm Séverine Merle - CEO toàn cầu của Celine, Sidney Toledano - Cựu CEO của LVMH Fashion Group, hiện là cố vấn cho Chủ tịch LVMH Bernard Arnault .

Trước đó, tại sân bay khởi hành, V BTS có tạo hình học đường phóng khoáng, khiến mẫu móc khóa búp bê Hirono anh mang theo nhanh chóng "cháy hàng" trên các trang web thương mại điện tử tại Hàn, Trung, Nhật.

Tại tiệc tối trước thềm sự kiện chính thức, mỹ nam xứ Hàn khiến fan "mất ngủ" vì bộ cánh "nguyên cây đen" quyến rũ.

Lưu Thi Thi giữ vững phong độ trong ngày tái xuất, cô diện gam nâu sáng phù hợp với tiết trời Thu. Nữ đại sứ toàn cầu lăng xê mẫu đầm sơ mi khaki khoác ngoài áo len cổ lọ trắng, thắt lưng da bản to khóa vàng để tôn vòng eo.

Lần đầu “chào sân” Paris Fashion Week, TWS khẳng định phong độ của nhóm nhạc đại sứ qua loạt outfit pha trộn giữa chất liệu denim, da bóng và vải dạ.

Người hâm mộ không khỏi tự hào khi bắt gặp TWS có khoảnh khắc giao lưu trực tiếp cùng "bà trùm" Anna Wintour tại sự kiện với phong thái tự tin, điềm đạm.

Narin MEOVV là idol Gen 4,5 duy nhất nhận được lời mời cá nhân tới dự show Celine. Nữ tân binh chọn áo khoác da bóng dáng dài làm tâm điểm, kết hợp sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng với quần jeans ống đứng.

Tuy giữ thần thái tự tin, Narin MEOVV nhận một số ý kiến trái chiều khi chiếc áo khoác ngoại cỡ "nuốt" vóc dáng, chưa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như diện mạo sân bay theo style cổ điển, thanh lịch trước đó.

Trần Triết Viễn ghi điểm ngay trong lần đầu tham dự Paris Fashion Week. Anh chàng bảnh bao trong trang phục layering, kết hợp giữa phong cách streetwear và tinh thần quý ông lịch lãm.

Vương An Vũ có bản phối tối giản, hiện đại, kết hợp áo len cùng quần tây gam màu tối.

Đại sứ Tôn Thiên được đánh giá cao nhờ outfit sành điệu theo xu hướng pop of red. Lợi thế về vóc dáng cao ráo, mảnh mai giúp nữ diễn viên nổi bật, dù diện trang phục tông đen, trắng cơ bản.