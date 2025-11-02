Sau khi hất vai TyhD, Michael Trương bị Yuna Vũ (Đảo Thiên Đường) "khui" tật xấu

HHTO - Sau ồn ào về cái hất vai TyhD Thùy Dương, Yuna Vũ (Đảo Thiên Đường) gây chú ý khi thẳng thắn tố Michael Trương có nhiều tật xấu, thậm chí đã bị anh chặn tin nhắn sau nhiều lần "hỏi thăm".

Vào tối 31/10, tại đêm hội Halloween quy tụ nhiều sao Việt, netizen đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc chạm mặt của Michael Trương với bạn gái cũ TyhD Thùy Dương. Sự việc khiến dân tình bàn tán xôn xao bởi khi Michael Trương nắm tay bạn ra về sau bữa tiệc đã có hành động hất trúng vai TyhD khiến cô sững sờ. Theo đoạn clip, Michael Trương được cho là đã có thái độ dửng dưng, giữ khuôn mặt lạnh như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi vượt qua mà không quay đầu xin lỗi TyhD.

Sau khi đoạn clip viral, nhận về nhiều phản ứng trái chiều, Michael Trương đã lên tiếng giải thích. Trên Story cá nhân, anh cho biết những thông tin lan truyền chỉ là hiểu lầm vì lúc đó anh và bạn gái phải nhanh chóng ra ngoài cửa do xe đã đến điểm đón. Michael khẳng định bản thân không biết là đã va phải TyhD bởi khi đó đã uống khá nhiều và ở đây tất cả mọi người đều hóa trang nên không thể nhận ra được.

"Thật ra cũng dễ hiểu khi mọi người cảm thấy như vậy khi xem video, Michael xem lại Michael cũng thấy bất ngờ vì trông như là mình cố tình làm vậy... Michael không có bất kỳ lý do gì mà lại hành xử như vậy với bạn ấy cả" - Michael viết.

Michael khẳng định đây là hành động vô ý, cho biết đã nhắn tin xin lỗi TyhD và mong khán giả hiểu nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Netizen bắt gặp Yuna Vũ - thành viên từng tham gia Đảo Thiên Đường, kết đôi cùng Michael trong tập cuối - thẳng thắn để lại bình luận "đánh giá" cách làm của anh là "lè nhà lè nhè". Yuna Vũ không ngần ngại công khai đoạn tin nhắn tố anh khi đối diện với lỗi lầm chỉ "xin lỗi cho xong" và "nấu xói" người yêu cũ, vợ cũ. Yuna cũng cho biết đã bị Michael chặn tin nhắn sau nhiều lần phản ánh những thói xấu của anh.

Đến tối 1/11, TyhD Thùy Dương bất ngờ đăng tải một đoạn clip với chú thích "Có những cái "xin lỗi" không phải vì mình sai… mà vì mình sợ. Sợ bị im lặng, sợ bị ghét, sợ cả nhà quay lưng vì "dám cãi người lớn". Ai từng bị ép phải "xin lỗi cho yên chuyện", comment: Tôi tỉnh rồi". Trong 1 phút 30 giây, TyhD không nhắc thẳng tên ai mà chỉ đưa ra các thực trạng của việc xin lỗi, nhận lỗi khi yêu - thường do phái nữ chủ động.

Dẫu vậy, bên dưới phần bình luận, TyhD đã thả tim nhiều bình luận có ý nhắc lùm xùm chuyện của Michael Trương. Nữ người mẫu còn khen fan tinh tế vì "nghe 2 lần thấy được câu chuyện của bả bị luôn". Yuna Vũ tiếp tục thu hút sự chú ý khi tiết lộ với TyhD rằng "Xin lỗi vậy thôi chứ sau lưng nói 6 (theo ngôn ngữ giới trẻ có nghĩa là "xấu") chị dữ lắm ạ".

Đoạn clip TyhD nói về vấn đề xin lỗi đạt hơn 880K lượt xem. Nguồn clip: TikTok @tyhdisanalien

Lùm xùm của Michael - Yuna - TyhD liên tục có thêm các tình tiết mới được netizen theo dõi sát sao. Nhiều khán giả còn "hả hê" khi "cờ đỏ" Michael bị Yuna "khui" thêm nhiều thói xấu hậu màn kết đôi đầy sóng gió tại Đảo Thiên Đường - nhưng sau đó không chính thức hẹn hò.