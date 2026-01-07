Sau cuộc gọi lạ, cụ bà 79 tuổi hốt hoảng mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thu Hiền
TPO - Bị kẻ gian giả danh công an đe dọa liên quan đến ma túy và rửa tiền, một cụ bà 79 tuổi ở Nghệ An đã đến ngân hàng rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để “chứng minh trong sạch”.

Ngày 7/1, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng thương mại trên địa bàn ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người cao tuổi.

Trước đó, bà N.T.L (79 tuổi, trú xã Diễn Châu) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an Hà Nội. Người này thông báo bà L. liên quan đến một chuyên án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền, yêu cầu bà phải hợp tác điều tra.

1-3919.jpg
Công an xã Diễn Châu trấn an tinh thần và giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an cho bà L.

Khi biết bà L. có tiền tiết kiệm, đối tượng yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để “xác minh dòng tiền”, đồng thời đe dọa nếu không chấp hành sẽ bị bắt giam. Đối tượng còn yêu cầu bà L. giữ bí mật, không được nói với người thân.

Do hoảng sợ, bà L. đến ngân hàng gần nhà để rút tiền tiết kiệm và chuẩn bị chuyển vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà L. có biểu hiện lo lắng, bất an nên nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, lập tức liên hệ Công an xã Diễn Châu để phối hợp xử lý.

Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trấn an tinh thần và giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an.

Sau khi được giải thích, bà L. mới nhận ra mình đang rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi và kịp thời dừng giao dịch.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án; khi có nghi vấn cần báo ngay cho người thân hoặc cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ.

Thu Hiền
