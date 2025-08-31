TPHCM: Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cả ngày nghỉ

TPO - Sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Sở Giao thông vận tải (cũ), hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe tồn động rất lớn. Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm, làm cả ngày và đêm, không có ngày nghỉ. Kết thúc tháng 8, toàn bộ hồ sơ đã được xử lý.

Ngày 31/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM – Khu vực 1 cho biết, dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2/9 song các cán bộ, chiến sĩ vẫn thực hiện công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, xử lý hồ sơ cho người dân.

Sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Sở Giao thông vận tải (cũ), hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe còn tồn động rất lớn, chỉ tính riêng khu vực 1 (Bình Dương) đã có trên 16.000 hồ sơ. Để xử lý hồ sơ tồn động, tạo điều kiện cho người dân, Phòng CSGT Công an TPHCM mở đợt cao điểm, làm cả ngày lẫn đêm, bao gồm các ngày nghỉ.

Hội đồng sát hạch của Phòng CSGT khu vực 1 đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm việc từ 7 giờ sáng đến 21 giờ, có hôm tới 22 giờ.

Để giải quyết số lượng lớn hồ sơ tồn động, Phòng CSGT phối hợp các cơ sở đào tạo, tổ chức sát hạch cả ngày lẫn đêm

Từ ngày 20/7 đến nay, khu vực 1 (Bình Dương) đã sát hạch trên 22.000 trường hợp (trong đó ô tô là 13.000 trường hợp và mô tô là 9.000 trường hợp). Ngoài ra, trong đợt cao điểm này, CSGT Khu vực 1 đã gửi về trung tâm sát hạch trên địa bàn TPHCM hơn 6.000 học viên (hạng B hơn 2.500, hạng C khoảng 3000, hạng CE và hạng D khoảng 500 trường hợp). Số học viên này cư trú gần các điểm sát hạch, thuận lợi trong việc di chuyển, đi lại.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, số hồ sơ tồn trước đó, hiện nay đã sát hạch xong. Lực lượng CSGT đang tổ chức sát hạch cho số học viên đã tốt nghiệp mới, các học viên trước đây vắng mặt hoặc rớt.

“Hiện nay, có nhiều trung tâm đã được cấp giấy phép, đáp ứng cho học viên có rộng thời gian ôn luyện và sát hạch đạt kết quả tốt”- đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM - Khu vực 1 tổ chức sát hạch cả ngày nghỉ

Đại diện Phòng CSGT cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đủ điều kiện, trên cơ sở danh sách đề nghị, bảo đảm minh bạch, đúng quy trình, không để phát sinh hồ sơ tồn đọng.

Đối với thí sinh đã hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe nhưng chưa nhận được giấy phép lái xe bản giấy, Phòng CSGT đang nỗ lực nhập liệu tích hợp thông tin trên môi trường điện tử. GPLX điện tử trên VNelD có giá trị pháp lý tương đương với GPLX bản giấy. Vì vậy, người dân đã có GPLX điện tử hoàn toàn có thể tham gia giao thông bình thường, không phải lo lắng.