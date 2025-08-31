Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM:

Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cả ngày nghỉ

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Sở Giao thông vận tải (cũ), hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe tồn động rất lớn. Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm, làm cả ngày và đêm, không có ngày nghỉ. Kết thúc tháng 8, toàn bộ hồ sơ đã được xử lý.

Ngày 31/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM – Khu vực 1 cho biết, dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2/9 song các cán bộ, chiến sĩ vẫn thực hiện công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, xử lý hồ sơ cho người dân.

Sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Sở Giao thông vận tải (cũ), hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe còn tồn động rất lớn, chỉ tính riêng khu vực 1 (Bình Dương) đã có trên 16.000 hồ sơ. Để xử lý hồ sơ tồn động, tạo điều kiện cho người dân, Phòng CSGT Công an TPHCM mở đợt cao điểm, làm cả ngày lẫn đêm, bao gồm các ngày nghỉ.

Hội đồng sát hạch của Phòng CSGT khu vực 1 đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm việc từ 7 giờ sáng đến 21 giờ, có hôm tới 22 giờ.

bd.jpg
Để giải quyết số lượng lớn hồ sơ tồn động, Phòng CSGT phối hợp các cơ sở đào tạo, tổ chức sát hạch cả ngày lẫn đêm

Từ ngày 20/7 đến nay, khu vực 1 (Bình Dương) đã sát hạch trên 22.000 trường hợp (trong đó ô tô là 13.000 trường hợp và mô tô là 9.000 trường hợp). Ngoài ra, trong đợt cao điểm này, CSGT Khu vực 1 đã gửi về trung tâm sát hạch trên địa bàn TPHCM hơn 6.000 học viên (hạng B hơn 2.500, hạng C khoảng 3000, hạng CE và hạng D khoảng 500 trường hợp). Số học viên này cư trú gần các điểm sát hạch, thuận lợi trong việc di chuyển, đi lại.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, số hồ sơ tồn trước đó, hiện nay đã sát hạch xong. Lực lượng CSGT đang tổ chức sát hạch cho số học viên đã tốt nghiệp mới, các học viên trước đây vắng mặt hoặc rớt.

“Hiện nay, có nhiều trung tâm đã được cấp giấy phép, đáp ứng cho học viên có rộng thời gian ôn luyện và sát hạch đạt kết quả tốt”- đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết.

bd-2.jpg
Lực lượng CSGT Công an TPHCM - Khu vực 1 tổ chức sát hạch cả ngày nghỉ

Đại diện Phòng CSGT cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đủ điều kiện, trên cơ sở danh sách đề nghị, bảo đảm minh bạch, đúng quy trình, không để phát sinh hồ sơ tồn đọng.

Đối với thí sinh đã hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe nhưng chưa nhận được giấy phép lái xe bản giấy, Phòng CSGT đang nỗ lực nhập liệu tích hợp thông tin trên môi trường điện tử. GPLX điện tử trên VNelD có giá trị pháp lý tương đương với GPLX bản giấy. Vì vậy, người dân đã có GPLX điện tử hoàn toàn có thể tham gia giao thông bình thường, không phải lo lắng.

Hương Chi
#CSGT #TPHCM #Công an #sát hạch #GPLX #bằng lái #hồ sơ tồn động #ngày nghỉ

Xem thêm

Cùng chuyên mục