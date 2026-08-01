Sắp công bố kết quả Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau gần một ngày trải qua các phần thi, các thí sinh tham gia Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào những phút chờ đợi căng thẳng nhất.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi chờ công bố kết quả vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù cảm thấy khá tự tin sau khi hoàn thành phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín, cô vẫn không khỏi lo lắng bởi chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều.
"Tôi khá hồi hộp vì chưa biết mình có được xướng tên vào danh sách vượt qua vòng sơ khảo hay không. Sau phần thể hiện ở phần thi nhân trắc học và phòng phỏng vấn kín, tôi cũng khá tự tin. Tuy nhiên, tôi thấy các thí sinh khu vực phía Nam đều rất mạnh, không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu nhiều kỹ năng, học vấn tốt. Vì vậy, tôi vẫn có chút lo lắng và không biết kết quả sẽ ra sao", Thảo Nguyên chia sẻ.
Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn kín, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu đến từ TPHCM cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sự hồi hộp nhanh chóng trở lại khi cô phải chờ đợi kết quả từ khoảng 11h đến hơn 15h.
"Tôi khá lo lắng từ trước khi bước vào phòng thi. Thi xong, em cảm thấy thoải mái hơn nhưng sau đó lại tiếp tục hồi hộp chờ công bố kết quả”, Kim Châu chia sẻ.
Nếu may mắn bước tiếp, cô dự định trau dồi kỹ năng giao tiếp mỗi ngày và tập trung hoàn thiện phần thi tài năng.
Trước thời điểm công bố kết quả, thí sinh Võ Ngọc Yến Nhi không giấu được sự hồi hộp.
Dù đã chuẩn bị kỹ và tự tin với phần thể hiện của mình, Yến Nhi vẫn lo lắng bởi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi danh giá, có tiêu chí đánh giá khắt khe và quy tụ nhiều thí sinh nổi bật.
“Tôi không biết mình có phù hợp với tiêu chí của cuộc thi hay không nên rất lo, ngồi chờ đến mức toát mồ hôi”, cô chia sẻ.
Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7h sáng 1/8. Các thí sinh tham gia đa dạng về độ tuổi, ngành học, có một số thí sinh mới chỉ 18,19 tuổi.
Các cô gái đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng ứng xử, ngoại hình, phong thái khi đến với cuộc thi. Nhiều thí sinh có trình độ học vấn tốt, có chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, IELTS 8.5, 7.5.
Gần 100 cô gái trải qua một ngày dài nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực. Từ 7h sáng, các thí sinh tới ghi danh, nghe phổ biến các nội dung ở Vòng Sơ khảo, sau đó tiến hành đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với giám khảo.
Trong khoảng nghỉ giữa giờ, không khí sôi động hơn khi giám khảo Phan Lê Ái Phương rủ thí sinh cùng "đu" trend nhảy TikTok.