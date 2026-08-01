Sắp công bố kết quả Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026

report Tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng trước 'giờ G'

Sau gần một ngày trải qua các phần thi, các thí sinh tham gia Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào những phút chờ đợi căng thẳng nhất.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi chờ công bố kết quả vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù cảm thấy khá tự tin sau khi hoàn thành phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín, cô vẫn không khỏi lo lắng bởi chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều.

"Tôi khá hồi hộp vì chưa biết mình có được xướng tên vào danh sách vượt qua vòng sơ khảo hay không. Sau phần thể hiện ở phần thi nhân trắc học và phòng phỏng vấn kín, tôi cũng khá tự tin. Tuy nhiên, tôi thấy các thí sinh khu vực phía Nam đều rất mạnh, không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu nhiều kỹ năng, học vấn tốt. Vì vậy, tôi vẫn có chút lo lắng và không biết kết quả sẽ ra sao", Thảo Nguyên chia sẻ.