Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sabrina Carpenter ra mắt album mới, gây chú ý với ca từ "quá riêng tư"

Duy Minh
HHTO - Khám phá những điểm độc đáo trong album mới của Sabrina Carpenter, 'Man's Best Friend'.

Ngày 29/8, Sabrina Carpenter đã chính thức phát hành album phòng thu mới - Man's Best Friend. Nối tiếp thành công vang dội của album Short n’ Sweet (2024), dự án này được dự đoán sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của giọng ca Espresso là một trong những nghệ sĩ Gen Z hàng đầu của làng nhạc Âu Mỹ.

6c7d7783-23c6-4431-8be8-213bd92b66f8.jpg
Sabrina Carpenter, 25 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Mornings, Sabrina Carpenter đã chia sẻ rằng: "Man's Best Friend không dành cho những người khắt khe, bởi ca từ táo bạo có thể khiến người nghe cảm thấy 'quá riêng tư' để hát lên trước đám đông".

Tuy nhiên, chính sự "quá riêng tư" đó lại là chìa khóa mở ra một không gian âm nhạc nơi cô nàng có thể tìm thấy sự đồng cảm và giải tỏa.

Sabrina Carpenter cảm thấy ca từ của album quá táo bạo.
Sabrina Carpenter cảm thấy ca từ của album quá táo bạo.

Trước đó, nữ ca sĩ đã phát hành ca khúc mở đường - Manchild và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Bài hát đã hạ cánh ở vị trí No.1 Billboard Hot 100 trong tuần đầu tiên ra mắt.

Chất nhạc Country Pop thú vị với những tiếng Synth bắt tai, Manchild đã nhanh chóng viral trên các nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sẽ tập trung đẩy mạnh Tears như ca khúc chủ lực trong album lần này, với MV dự kiến phát hành vào trưa ngày 29/8.

Sabrina Carpenter, 25 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô được xem là người mẫu có chiều cao khiêm tốn nhất, đồng thời là ca sĩ hiếm hoi được Vogue mời trình diễn trong show Vogue World Paris cuối tháng 6. Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên kênh Disney.

Ca hát 10 năm qua, Sabrina Carpenter được xem là hiện tượng Gen Z tài năng của nền âm nhạc Mỹ. Bản hit Espresso của cô từng xếp thứ 3 trên Billboard Hot 100, được mệnh danh "ca khúc quốc dân" mùa hè năm 2024.

1464.jpg
Duy Minh
#Sabrina Carpenter #Man's Best Friend #album mới #nhạc pop #cá tính #thế hệ Z #quyền lực cá nhân

