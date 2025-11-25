Rồng Xanh 2025 "thổi lửa" tin hẹn hò của Hwasa - Jeong Min, Yoona - Lee Junho

HHTO - Chỉ một ánh mắt của Lee Junho tại Rồng Xanh 2025 đã đủ nạp năng lượng cho người hâm mộ "chèo thuyền" "King The Land" (Khách Sạn Vương Giả). Bất chấp lễ trao giải khép lại vài ngày nhưng màn trình diễn của Hwasa vẫn viral mạnh.

Rồng Xanh 2025 là "hũ đường" của những "OTP real" Hyun Bin - Son Ye Jin, Kwang Soo - Sun Bin với tương tác "dưỡng thê" tại buổi lễ. Dư âm vẫn còn khi những "thuyền bè" cũ - mới bắt đầu được fan thêm nhiên liệu đưa ra khơi.

Khi Lee Junho lên trao giải, anh đã hướng mắt về phía bên phải và dường như ra hiệu chào ai đó. Fan của King The Land cho rằng anh đã nhìn Yoona bởi nữ diễn viên ngồi hàng đầu và gần như trùng khớp với hướng nhìn của anh. Một cái nhìn không đủ nói lên điều gì nhưng đủ để khiến người hâm mộ cặp đôi thổn thức.

Tháng trước, Yoona và Junho cùng nhiều diễn viên khác đã dự đám cưới của "nhân viên King The Land" Kim Gaeun và Yoon Sunwoo. Cả hai ngồi cạnh nhau trong bàn tiệc.

Vốn là bạn bè thân thiết trong giới khi còn là thần tượng, Yoona - Junho được khán giả "đẩy thuyền" mạnh mẽ sau khi nên đôi trong King The Land. Năm 2023, công ty quản lý của hai diễn viên đều xác nhận Lee Junho và Yoona thân thiết nhưng không hẹn hò. Tuy nhiên đến nay, đây vẫn là một trong những "con thuyền" được mong thành hiện thực mạnh nhất của màn ảnh Hàn. Yoona và Lee Junho sẽ tái ngộ khi cả hai tham gia lễ trao giải AAA 2025, diễn ra vào ngày 6/12.

Bộ đôi khác khiến mạng xã hội "dậy sóng" hậu Rồng Xanh 2025 gọi tên Hwasa và Park Jeong Min. Nam diễn viên là nam chính trong MV Good Goodbye mới được phát hành của cô. Hwasa đã trình diễn bài hát này tại lễ trao giải. Ở phần cuối của bài hát, cô đi xuống khán đài và cả hai đã thực hiện vũ đạo kết màn.

"Phản ứng hóa học" đời thực của bộ đôi khiến người xem phấn khích. Khung cảnh được khen đẹp, tự nhiên và lãng mạn với bầu không khí như cảnh trong thước phim cũ, thay vì một cảnh quay được dàn xếp. Khoảnh khắc này càng đáng yêu khi fancam đã hé lộ Park Jeong Min căng thẳng thấy rõ trước "nhập vai".

Park Jeong Min lo lắng và chăm chú theo dõi màn trình diễn của Hwasa nhưng dân mạng "delulu" trông như anh người yêu đắm chìm trong sự xinh đẹp, vô tư của người thương. - Ảnh: nnnatuuureee

Bản đầy đủ từ lúc chuẩn bị đến phản ứng của dàn sao tại hội trường cũng gây sốt. Park Jeong Min xấu hổ và bối rối khi tiến vào vị trí chuẩn bị. Anh đột nhiên đi đến bắt tay Ahn Bo Hyun khiến nam diễn viên và Yoona ngạc nhiên, cười lớn.

Hwasa và Park Jeong Min được tác hợp nhiều hơn sau hiệu ứng từ Rồng Xanh 2025. Ca khúc Good Goodbye cũng tăng hạng vùn vụt khi chạm nóc toàn bộ các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa tại Hàn Quốc. Điệu nhảy cuối bài trở thành trào lưu tại xứ kim chi, nhận được hưởng ứng mạnh từ các cặp đôi.