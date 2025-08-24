Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rapper Lil Nas X vướng rắc rối với loạt hành động kỳ lạ, đang chờ phiên tòa tại Mỹ

Duy Khang

HHTO - Trong tuần vừa qua, rapper nổi tiếng Lil Nas X đã gây xôn xao dư luận với một chuỗi sự kiện kỳ lạ và đáng lo ngại tại Los Angeles.

Sáng sớm ngày 21/8, Lil Nas X khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố Ventura Blvd (Los Angeles, Mỹ) trong trang phục khá “khác thường” với quần nội y và đôi bốt cao bồi. Nam rapper còn vui vẻ chỉ tay vào máy quay, thậm chí đội hẳn một chiếc nón giao thông bằng nhựa lên đầu. Không ít người đặt nghi vấn anh chàng đã rơi vào tình trạng sử dụng chất kích thích quá liều.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã có mặt và đưa Lil Nas X tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Tuy nhiên, rắc rối vẫn chưa dừng lại. Sau khi xuất viện, nam rapper tiếp tục bị mời về đồn do liên quan đến một cáo buộc xô xát nhỏ với cảnh sát trong lúc bị tiếp cận trên phố. Hiện tại, anh đang bị tạm giữ tại nhà tù Van Nuys, ngoại ô Los Angeles và không được bảo lãnh tại ngoại. Theo TMZ, Lil Nas X sẽ phải chờ tới phiên tòa vào ngày 24/8 để xem xét vụ việc.

thiet-ke-chua-co-ten-42.png
Lil Nas X bất ngờ xuất hiện giữa đường phố, chỉ mặc đồ nội y và mang đôi bốt cao bồi.
Phiên tòa của Lil Nas X sẽ diễn ra vào ngày 24/8.
Phiên tòa của Lil Nas X sẽ diễn ra vào ngày 24/8.

Ngày 23/8, TMZ tiếp tục chia sẻ một video gây sốc, ghi lại cảnh Lil Nas X hoàn toàn khỏa thân, đi bộ trên phố, vừa hát vừa biểu diễn trước máy quay. Theo trang tin, khoảnh khắc này diễn ra trong cùng ngày anh xuất hiện trên đường với quần lót và bốt cao bồi, trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Trong video, nam rapper còn ngẫu hứng rap một câu trong bản hit Monster của Nicki Minaj.

ebf3b34c-ed4e-49dd-ba51-cb0bff08d385.jpg
Ảnh cắt từ clip của TMZ công bố vào ngày 23/8.

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ cảnh sát, Lil Nas X đang cư xử rất tốt và không gây rối trong buồng giam. Tại nhà tù Van Nuys, nam rapper thậm chí gây ấn tượng với thái độ yên tĩnh, không hát hò hay biểu diễn trước phạm nhân khác. Anh còn có quyền truy cập xem TV, chơi cờ, đọc sách và ăn ba bữa mỗi ngày với lựa chọn như burrito gà, đậu, phô mai, ngũ cốc và trái cây.

1464.jpg
Duy Khang
