Quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của tỉnh sau hợp nhất, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Theo ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào các ngày 4-5/10/2025. Tham dự Đại hội có 449 đại biểu.

Đại hội không tổ chức nhận hoa chúc mừng của các địa phương, đơn vị để bảo đảm tinh thần thiết thực và tiết kiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Trương An Ninh.

Đại hội tập trung 2 nội dung lớn: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ theo đúng Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị văn kiện và các tài liệu phục vụ đại hội đã hoàn thành theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Hoạt động tuyên truyền, khánh tiết, bảo vệ, hậu cần được chuẩn bị chu đáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của tỉnh sau hợp nhất, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung với 4 trụ cột phát triển: Năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh.