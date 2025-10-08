Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Quy tập 29 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Hữu Thành
TPO - Chiều 8/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh - làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương, viếng 29 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quy tập tại phường Quảng Trị.

Từ ngày 14/9 đến 8/10, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn phường Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện các di vật của bộ đội, chính quyền địa phương và báo cáo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

z7095198360448-6115c031354cd0a0e9737861256c99f3.jpg
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh quy tập tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xuân Diện.
z7095198323789-dd72136afb4947ccd5cd355761810c94.jpg
Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ.
z7095200118278-7ecb734856d0eb98c816a47eb3ede4f7.jpg
Đại tá Lê Hồng Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội 584 tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 HCLS tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và 2 HCLS tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Các HCLS được tìm thấy cùng nhiều di vật như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Hiện 29 HCLS đã được đưa về quàn tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi các HCLS được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành chính trị xã hội địa phương tổ chức bảo quản, hương khói. Tại đây đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Dịp này, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên của Đội 584 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên tiếp tục rà soát, khảo sát kỹ địa bàn, nắm thông tin kịp thời để tiến hành tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt.

z7095202384733-ac714835211afc5129c87bb7612b08d0.jpg
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên và kiểm tra cán bộ, nhân viên Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đang tìm kiếm quy tập các HCLS. Ảnh: XD.


Hữu Thành
