Quy tắc ứng xử mới của nhà giáo: Cấm phân biệt đối xử với người học

SVO - Bộ GD – ĐT ban hành quy tắc ứng xử mới của nhà giáo, trong đó nhấn mạnh việc không phân biệt đối xử, không xâm hại, không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện.

Bộ GD – ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/1/2026.

Quy định mới thay thế Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo và Điều 6 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Không phân biệt đối xử, không xâm hại người học

Theo Thông tư, nhà giáo phải có thái độ mẫu mực, trách nhiệm, bao dung; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh. Giáo viên cần tôn trọng, đánh giá đúng năng lực thực chất của người học; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ kịp thời trong học tập và đời sống xã hội, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Giảng viên trẻ các trường ĐH trong cả nước. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Thông tư yêu cầu nhà giáo tạo môi trường giáo dục an toàn, tích cực, bình đẳng; khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, văn bản nghiêm cấm giáo viên phân biệt đối xử với người học dưới mọi hình thức; không được xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại người học; không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện.

Giáo viên cũng không được công khai thông tin cá nhân của người học trái quy định; không gian lận hoặc cố ý làm sai lệch kết quả trong tuyển sinh, đánh giá người học. Khi phát hiện người học bị bạo lực, xâm hại, nhà giáo phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền.

Ứng xử với đồng nghiệp và lãnh đạo

Trong quan hệ đồng nghiệp, nhà giáo phải trung thực, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Thông tư cũng quy định giáo viên không được xúc phạm, gây chia rẽ nội bộ, né tránh trách nhiệm hoặc công khai thông tin của đồng nghiệp trái quy định.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo có trách nhiệm chấp hành sự phân công, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp thu góp ý trong hoạt động nghề nghiệp; đồng thời chủ động tham mưu, nêu chính kiến trên tinh thần xây dựng.

Không ép phụ huynh đóng góp trái quy định

Thông tư quy định giáo viên chủ động trao đổi thông tin trung thực về người học, chương trình và kế hoạch giáo dục với cha mẹ hoặc người giám hộ khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Phụ huynh được khuyến khích tham gia hoạt động giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên không được xúc phạm, áp đặt, vụ lợi hoặc ép buộc phụ huynh tham gia các hoạt động trái quy định của Nhà nước hay các hoạt động mang tính tự nguyện.

Khuyến khích tham gia hoạt động xã hội, chống tin giả

Ngoài nhà trường, Thông tư yêu cầu nhà giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, từ thiện – nhân đạo; lan tỏa các hành vi ứng xử văn hóa, hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Giáo viên cũng được khuyến khích tham gia truyền thông, tuyên truyền về giáo dục, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc và chống tin giả liên quan đến giáo dục và đội ngũ nhà giáo trên các kênh chính thống.