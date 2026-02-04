Gần 200 nhà khoa học Việt Nam – Hàn Quốc dự hội thảo Hóa học xanh

SVO - Gần 200 nhà khoa học đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đã tham dự Hội thảo Hóa học xanh lần thứ 13 (Green Chemistry Workshop – GCW 2026), diễn ra tại ĐH Phenikaa, từ ngày 3 - 6/2. Sự kiện còn thu hút khoảng 500 sinh viên, ghi nhận quy mô lớn nhất kể từ khi chuỗi hội thảo GCW được tổ chức.

Hội thảo do Hội Hóa học Việt Nam (CSV) phối hợp với Hiệp hội Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc (KSIEC) tổ chức, trong bối cảnh chuyển dịch xanh và phát triển bền vững đang trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Theo Ban tổ chức, GCW 2026 là diễn đàn kết nối các nhóm nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực hóa học, kỹ thuật hóa học và công nghệ sinh học của hai nước.

Với chủ đề “Công nghệ sinh học đổi mới sáng tạo và Khoa học năng lượng”, hội thảo tập trung cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới trong hóa học xanh, đồng thời thúc đẩy đối thoại liên ngành nhằm giải quyết các bài toán về năng lượng, môi trường và sản xuất bền vững.

GCW 2026 nhận được hơn 120 báo cáo khoa học từ các nhà khoa học Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, 12 báo cáo tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại các phiên toàn thể, chuyên đề và poster. Nội dung tập trung vào các hướng nghiên cứu gắn với chuyển dịch xanh như kinh tế tuần hoàn, quản lý vòng đời vật liệu và thiết bị năng lượng, công nghệ điện hóa, giải pháp chuyển đổi và lưu trữ năng lượng, sản xuất năng lượng xanh từ phụ phẩm nông nghiệp và các ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường.

ĐH Phenikaa đóng vai trò điều phối tổ chức và kết nối học thuật giữa các nhóm nghiên cứu hai nước. Trong khuôn khổ hội thảo, các nhà khoa học tham gia thảo luận chuyên sâu và tham quan hệ thống phòng thí nghiệm, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa học xanh và khoa học năng lượng.

Sự tham gia của gần 200 nhà khoa học quốc tế và trong nước cũng tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận trực tiếp môi trường học thuật chuyên sâu. Gần 500 sinh viên Phenikaa tham dự các phiên báo cáo, trao đổi với các nhà nghiên cứu, từ đó hiểu rõ hơn về định hướng nghiên cứu và nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ xanh.

Nhiều sinh viên cho biết kỳ vọng hội thảo sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực hóa học xanh và khoa học năng lượng, từ đó xác định sớm định hướng học tập, nghiên cứu sau đại học và cơ hội làm việc trong các ngành công nghệ xanh. Việc được tiếp xúc trực tiếp với các nhà khoa học Việt Nam – Hàn Quốc cũng được sinh viên đánh giá là cơ hội hiếm để mở rộng góc nhìn học thuật và kết nối nghiên cứu.

Phát biểu tại hội thảo, TS Đỗ Duy Phi - Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam cho biết, GCW 2026 là không gian đối thoại khoa học quan trọng, góp phần kết nối nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn của chuyển dịch xanh. Trong khi đó, GS U Hyeok Choi - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế KSIEC nhấn mạnh, hợp tác khoa học Việt Nam – Hàn Quốc là yếu tố then chốt để giải quyết các thách thức về năng lượng và môi trường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng, việc quy tụ gần 200 nhà khoa học tại GCW 2026 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu song phương, tăng cường liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó đóng góp cho tiến trình phát triển bền vững.