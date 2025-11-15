QUẢNG NGÃI: Quốc lộ 24 xuất hiện vết nứt dài 100m, mặt đường trồi lên hơn 1m

TPO - Mặt đường Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt dài 100m, trồi lên cao 1,2m, khiến tuyến đường chỉ còn lưu thông được một nửa mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xuất hiện vết nứt dài khoảng 100m trên Quốc lộ 24.

Sáng 15/11, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, qua kiểm tra, các đơn vị trực thuộc sở phát hiện tuyến đường Quốc lộ 24 chạy qua địa bàn xã Măng Đen có hiện tượng trồi mặt đường, xuất hiện vết nứt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông qua Quốc lộ 24 tại Km112+200 chỉ bảo đảm 1/2 mặt đường.

Cụ thể, tại Km112+200 Quốc lộ 24 (thuộc địa bàn xã Măng Đen) mặt đường bị trồi lên (sát lề đường phía bên phải) cao 1,2m và xuất hiện vết nứt với chiều dài 100m, chỉ bảo đảm giao thông 1/2 mặt đường. Bề rộng của vệt trồi từ chân kè taluy dương khoảng 5,5m làm thu hẹp mặt đường, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh nam Lào nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến khá lớn.

Mặt đường bị trồi cao 1,2m.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển báo tại vị trí mặt đường bị trồi lên.

“Trước tình hình này, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn cấp khắc phục tình trạng mặt đường bị trồi và vết nứt tại Km112+200 thuộc Quốc lộ 24 nhằm bảo đảm an toàn giao thông”, ông Nhân nói.