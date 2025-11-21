Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, Đắk Lắk ùn tắc 20km, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho tài xế

Phùng Quang
TPO - Do khu vực phía bắc đèo Cả (Đắk Lắk) ngập nặng, giao thông hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa ùn tắc kéo dài.

Ngày 21/11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang triển khai điều tiết để giảm tải điểm tắc nghẽn giao thông tại khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả.

untac.jpg
Hàng xe ùn tắc dài 20km trên Quốc lộ 1.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, khu vực phía bắc đèo Cả, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk, đang bị ngập nặng nên các phương tiện lưu thông hướng Nam – Bắc phải dừng lại tại phía nam đèo. Từ sáng 21/11, các đoàn xe bị kẹt ngày càng dài, đến trưa đã ùn tắc khoảng 20km. Không chỉ Quốc lộ 1, xe chạy trên đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng phải dồn về hầm đèo Cả, dẫn đến tình trạng tương tự.

Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng đang phối hợp với phía Đắk Lắk để điều tiết giao thông, tránh ùn ứ tập trung vào một khu vực. Trạm đã cử tổ trực chốt yêu cầu lái xe quay về Nha Trang hoặc tạm dừng tại khu vực Ninh Hòa. Đồng thời, CSGT huy động tối đa lực lượng tiếp tế đồ ăn, nước uống cho các tài xế bị mắc kẹt.

ql2.jpg
Cảnh sát tiếp đồ ăn, nước uống cho các tài xế.

Nếu điều kiện cho phép, dự kiến trong chiều 21/11, nước lũ sẽ giảm để thông tuyến, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sáng 21/11, dọc quốc lộ 1 từ thị xã Sông Cầu đến huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) cũng bị kẹt xe nhiều điểm. Nhiều đoạn kẹt kéo dài cả cây số, chủ yếu xe tải và xe container xếp hàng dài suốt nhiều giờ.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #tắc nghẽn #ngập nặng #Quốc lộ 1

