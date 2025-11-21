Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học viện Hải quân sơ tán hơn 200 người dân khỏi vùng ngập nặng ở Khánh Hòa

Thanh Thanh

TPO - Đoàn cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân khẩn trương tiếp cận các điểm ngập sâu tại Khánh Hòa, kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán và phân phát thực phẩm cần thiết cho bà con trong điều kiện mưa lớn kéo dài và đêm tối.

hinh-anh-2-can-bo-hoc-vien-hoc-vien-hai-quan-giup-do-nhan-dan-tai-thon-thuy-suong-thuoc-xa-suoi-hiep-tinh-khanh-hoa.jpg
Những ngày qua, Học viện Hải quân cử đoàn cứu trợ với hơn 100 cán bộ, học viên và nhiều phương tiện xe, xuồng cứu hộ tiếp cận các vùng ngập nặng﻿, bị chia cắt tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà.
hinh-anh-3-can-bo-hoc-vien-hoc-vien-hai-quan-giup-do-nhan-dan-tai-thon-thon-phu-hau-thuoc-xa-suoi-hiep-tinh-khanh-hoa-min.jpg
Tính đến trưa 20/11, lực lượng cứu hộ đã đưa hơn 200 người dân ở thôn Thuỷ Sương và thôn Phú Hậu (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà) đến vị trí tập kết an toàn﻿ trong đó có nhiều người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.
hinh-anh-4-hoc-vien-hai-quan-dua-xuong-may-cuu-ho-vung-ngap-sau.jpg
hinh-anh-1-dong-chi-giam-doc-hoc-vien-dong-vien-luc-luong-cuu-tro-va-ba-con-nhan-dan.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công - Giám đốc Học viện Hải quân, cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên các lực lượng cứu trợ và nhân dân vùng ngập nặng.
hinh-anh-5-hoc-vien-hai-quan-van-chuyen-nhu-yeu-pham-tro-tro-nhan-dan-tai-xa-suoi-hiep-tinh-khanh-hoa.jpg
Lực lượng cứu trợ của Học viện Hải quân vẫn đang tiếp tục đi sâu vào các khu vực bị chia cắt, ngập nặng để hỗ trợ người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 7h ngày 21/11, 3 hồ chứa lớn tại Khánh Hòa đồng loạt xả lũ với lưu lượng đáng kể gồm: Hồ Đá Bàn xả tràn 193,5m³/s, hồ Suối Trầu xả 37,97m³/s và hồ EaKrongRou xả 50m³/s.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa sẽ tiếp tục giảm chậm, duy trì ở mức trên dưới báo động 3. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn ở mức cao, đặc biệt là các phường, xã như: Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng… với độ ngập có thể dao động từ 1-2m, thậm chí vượt quá 3m tại những vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, mưa lũ kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa và gây ngập sâu tại khu vực hạ lưu, ven sông và các đô thị dọc sông Dinh.

Thanh Thanh
#Học viện Hải quân #cứu trợ #Khánh Hòa #ngập lụt #cứu hộ #lũ lụt #động viên

