Học viện Hải quân sơ tán hơn 200 người dân khỏi vùng ngập nặng ở Khánh Hòa

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 7h ngày 21/11, 3 hồ chứa lớn tại Khánh Hòa đồng loạt xả lũ với lưu lượng đáng kể gồm: Hồ Đá Bàn xả tràn 193,5m³/s, hồ Suối Trầu xả 37,97m³/s và hồ EaKrongRou xả 50m³/s.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa sẽ tiếp tục giảm chậm, duy trì ở mức trên dưới báo động 3. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn ở mức cao, đặc biệt là các phường, xã như: Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng… với độ ngập có thể dao động từ 1-2m, thậm chí vượt quá 3m tại những vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, mưa lũ kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa và gây ngập sâu tại khu vực hạ lưu, ven sông và các đô thị dọc sông Dinh.