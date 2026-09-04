'Quên' mũ bảo hiểm cho con, mẹ nhận phạt, con đến trường muộn

TPO - Sáng 4/9, lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt nhiều phụ huynh giao xe cho con sai quy định, khiến các học sinh lỡ giờ đến lớp đầu năm học mới.