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Nhịp sống Thủ đô

'Quên' mũ bảo hiểm cho con, mẹ nhận phạt, con đến trường muộn

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sáng 4/9, lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt nhiều phụ huynh giao xe cho con sai quy định, khiến các học sinh lỡ giờ đến lớp đầu năm học mới.

Video: 'Quên' mũ bảo hiểm cho con, mẹ nhận phạt, con đến trường muộn.
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Sáng 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh trong những ngày đầu năm học mới.
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Các tổ công tác tập trung xử lý các lỗi dễ gây tai nạn như học sinh chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, cùng hành vi độ, chế, “kích tốc” xe điện.
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Lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển, từ đó nâng cao ý thức của gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ chấp hành luật giao thông.
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Ghi nhận từ 6h30 ngày 4/9 tại ngã tư Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh (phường Hà Đông), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý nhiều trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm, phổ biến nhất là lỗi không đội mũ bảo hiểm.
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Khoảng 6h35, CSGT phát hiện hai thanh thiếu niên đi xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển cho biết là học sinh lớp 12, mượn xe của bố mẹ chở em sinh năm 2009 đi học. “Sáng nay, vội đến trường nên anh trai đã mượn xe máy của bố mẹ để chở em đi học. Anh chưa đủ tuổi mà đi xe máy là sai, em xin rút kinh nghiệm và không tái phạm”, A.M. nói.
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Theo Phòng CSGT, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn Hà Nội đã giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, xử lý cần được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng.
Trọng Tài Trọng Tài
#giao thông #phạt #học sinh #phụ huynh #mũ bảo hiểm #Hà Nội #đầu năm học

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