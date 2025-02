Quảng Trị: Hàng loạt cụm đèn tín hiệu giao thông trên các quốc lộ hư hỏng, hoạt động chập chờn

TPO - Trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị có 17 cụm đèn hư hỏng và một số cụm đèn sử dụng năng lượng mặt trời hoạt động không ổn định khiến người dân bất an bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, nhằm đánh giá việc chuyển giao nhiệm vụ vận hành, khai thác, sử dụng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh này tiến hành kiểm tra, rà soát trên toàn địa bàn đã phát hiện trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh có 17 cụm đèn hư hỏng và một số cụm đèn sử dụng năng lượng mặt trời hoạt động không ổn định, khiến người dân bất an bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong đó, các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam có sáu cụm đèn tín hiệu trên Quốc lộ 1 hoạt động không ổn định, gồm: Nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 9 Cửa Việt - Quốc lộ 9 tránh Bắc (xã Thanh An, huyện Cam Lộ); nút giao Quốc lộ 1 - Hai Bà Trưng (thị xã Quảng Trị); nút giao Quốc lộ 1 - Thánh địa La Vang - Hải Thượng (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng); nút giao Quốc lộ 1 - Khu dân cư - Nhà máy sắn (Hải Lâm, Hải Lăng); nút giao Quốc lộ 1 - Đường dân sinh xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng; nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 49B (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng). Một cụm đèn trên Quốc lộ 9 hư hỏng do bị sét đánh tại nút giao Quốc lộ 9 - Phan Bội Châu (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

Cụm đèn tín hiệu giao thông tại Quốc lộ 1 - ĐT584 - Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Quảng Trị, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng sử dụng năng lượng mặt trời, thường xuyên hoạt động không ổn định.

Năm cụm đèn tín hiệu trên Quốc lộ 1 thuộc quản lý của dự án BOT hoạt động không ổn định, gồm: Quốc lộ 1 - Hoàng Diệu, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Trần Hưng Đạo - Bùi Thị Xuân, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Quốc lộ 9 tránh Nam - Thuận Châu, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Nguyễn Huệ - Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Các công trình do địa phương quản lý có năm cụm đèn tín hiệu đều nằm trên Quốc lộ 1 hoạt động không ổn định, gồm: Quốc lộ 1 - ĐT575A, thị trấn Gio Linh; Quốc lộ 1 - Khu đô thị Bắc sông Hiếu, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Lê Lợi - Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà; Quốc lộ 1 - Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị; Quốc lộ 1 - ĐT584 - Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Quảng Trị, xã Hải Phú, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.

Công an tỉnh Quảng Trị đã gửi công văn đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ quản sửa chữa, khắc phục, thay thế điện lưới ngay các cụm đèn nói trên để đảm bảo điều tiết giao thông.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh có 74 hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì có đến 30 hệ thống sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời.

Tình trạng đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn hư hỏng, hoạt động chập chờn khiến người dân bất an bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đã nhiều lần được nêu ra tại các kỳ họp của HĐND tỉnh song hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm.