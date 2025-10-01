Quảng Ngãi đồng loạt truy quét ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

TPO - Chỉ trong vòng nửa tháng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ra quân kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn. Kết quả, 100 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy, 46 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

100 người dương tính, khởi tố tạm giam 46 đối tượng

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ 15/9 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, đặc khu đồng loạt ra quân, kiểm tra 32 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện (24 quán karaoke, 2 cơ sở massage, 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ).

Qua test nhanh 460 người, phát hiện 100 người dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời đấu tranh, triệt xóa, bắt xử lý 14 vụ, khởi tố tạm giam 46 đối tượng với nhiều tội danh liên quan đến ma túy.

5 người bị phát hiện dương tính ma túy trong các dãy nhà trọ ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc 0h30 ngày 21/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp Công an xã Mộ Đức kiểm tra cơ sở karaoke Đồ Rê Mí (thôn Đồng Cát, xã Mộ Đức) phát hiện 2 đối tượng dương tính. Công an xã Mộ Đức thụ lý, xử lý theo quy định.

Hay vào khoảng 23h ngày 23/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an phường Kon Tum đã tiến hành kiểm tra nhiều nhà trọ trên địa bàn và phát hiện, xử lý nhiều người dương tính với chất ma túy.

Từ ngày 15/9 đến nay, có đến 46 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình kiểm tra tại dãy nhà trọ số 257 Bắc Kạn và dãy nhà trọ ở đường KapakơLơng (phường Kon Tum), tổ công tác đã test nhanh đối với một số trường hợp nghi vấn. Kết quả xác định 5 người dương tính với chất ma túy.

Đặc biệt, rạng sáng 15/9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke Venus (phường Nghĩa Lộ), phát hiện tới 79 đối tượng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 35 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đây được xem là vụ phát hiện sử dụng ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo tình trạng karaoke, nhà nghỉ biến tướng thành điểm “bay lắc"

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tới, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an xã, phường, đặc khu sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ liên quan đến tội phạm về ma túy.

Công an phong tỏa, khám xét quán karaoke Venus, nằm ở đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như, các đối tượng trong diện quản lý về ma túy, thanh thiếu niên hư, tụ tập càn quấy, đối tượng có tính chất băng nhóm, nhân viên lái xe, lái tàu, công nhân trong khu công nghiệp có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, tuyệt đối không chứa chấp, tiếp tay cho các hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật là ma túy được thu giữ tại quán karaoke Venus.

Các cơ sở cần lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống kiểm soát ra vào và thường xuyên giám sát, kịp thời báo cáo cho công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

Ngoài việc xử lý hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại khôn lường của ma túy.