Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Quán quân Olympia 25 trở thành "cỗ máy tạo meme": Muôn vàn biểu cảm viral khắp mạng xã hội

Trang Huyền - Bình An

HHTO - Không chỉ chinh phục khán giả bằng kiến thức “đỉnh của chóp”, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 - Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) còn khiến cộng đồng mạng “bội thu” meme nhờ những biểu cảm siêu sinh động. Từ dáng thả tim signature đến pha ăn mừng “vỡ òa” sau chiến thắng, Bảo Khánh được dân mạng ưu ái phong tặng danh hiệu “Thí sinh nhiều meme nhất mùa Olympia 25”.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh. Bên cạnh chiến thắng, nam sinh trường Ams còn khiến dân tình phát sốt với nhiều khoảnh khắc duyên dáng, đáng yêu trong suốt 4 vòng thi.

Từ những phần thi đầu tiên, Bảo Khánh đã nhanh chóng trở thành “gương mặt vàng trong làng biểu cảm”. Khi thì cười rạng rỡ đến mức làm sáng cả khung hình, khi lại “pose dáng” cực duyên trên sóng truyền hình.

571354878-1245078834310482-5370111434938573022-n.jpg
Dễ dàng thấy được biểu cảm hài hước của Bảo Khánh (thứ 3 từ trái qua) trước khi bắt đầu thi đấu. Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Đáng nói, mỗi khung hình của Bảo Khánh trên sóng truyền hình đều có tiềm năng trở thành "meme triệu view". Khi thì là biểu cảm nghiêm túc "level học sinh xuất sắc", lúc lại là khuôn mặt ngơ ngác cực dễ thương và đỉnh cao chắc chắn là pose dáng "thả tim" đặc trưng - động tác mà netizen đã nhanh chóng gọi là signature của Quán quân Olympia năm nay.

573313214-1245211094297256-8017246962445458171-n.jpg
Pose thả tim đặc trưng của nam sinh Hà Nội.

Cộng đồng fan Olympia đùa rằng nếu có giải phụ “Best Meme Collection”, chắc chắn Bảo Khánh sẽ “ẵm” luôn cúp. Không ít bạn trẻ còn đổi avatar theo kiểu pose thả tim của cậu bạn để "xin vía" nam sinh.

571548481-1245211090963923-4744091763068210605-n.jpg
570140732-1245211237630575-8631201683447937360-n.jpg
570263661-1245211194297246-6387060991143889180-n.jpg
571155610-1245211180963914-2809943994192388062-n.jpg
"Ông hoàng meme" năm nay thuộc về Bảo Khánh. Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Ngoài những pha biểu cảm “bá đạo”, netizen còn phát hiện Bảo Khánh là fan cứng của Genshin Impact - một tựa game nổi tiếng toàn cầu. Cậu bạn đặc biệt yêu thích nhân vật Venti, một chàng thi nhân tự do, vui vẻ và có phần “lầy lội”, khá tương đồng với năng lượng tươi sáng của chính Bảo Khánh ngoài đời.

572480346-1245208570964175-7523527460404136545-n.jpg
Quán quân Olympia 25 là một wibu chính hiệu! Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Dưới các bài đăng về quán quân, dân mạng thi nhau bình luận: “Bảo Khánh là Venti phiên bản Olympia”, “Không chỉ leo đỉnh tri thức mà còn leo rank Genshin siêu đỉnh!”.

Sau chương trình, Bảo Khánh tiếp tục gây bão với loạt biểu cảm vừa ngầu nhưng cũng không kém phần hài hước. Đoạn giới thiệu bản thân bằng song ngữ cũng đang "làm mưa làm gió" khắp mạng xã hội.

Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Từ những nụ cười trên sóng truyền hình đến “gia tài meme” lan khắp mạng xã hội, Trần Bùi Bảo Khánh đã chứng minh rằng hành trình Olympia không chỉ có tri thức mà còn đầy màu sắc cảm xúc. Trong tương lai, meme Bảo Khánh sẽ trở thành trend truyền cảm hứng học tập vui nhộn cho thế hệ học sinh tiếp theo.

image-2.jpg
Trang Huyền - Bình An
#Trần Bùi Bảo Khánh #Olympia 25 #meme #THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam #Quán quân Olympia #bst meme #Chung kết năm Olympia 25

Xem thêm

Cùng chuyên mục