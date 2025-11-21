Quân đội điều xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp người dân vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Quân khu 5 đã điều động xe thiết giáp vượt dòng nước xiết, khẩn cấp vận chuyển hàng nghìn suất nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân tại các địa bàn ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/11, trước tình hình khẩn cấp tại các xã Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc và phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, sử dụng xe thiết giáp vượt dòng nước xiết, để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.

Phương tiện đặc chủng của Quân khu 5 vào vùng lũ cứu dân.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Toàn bộ số hàng được Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk phân bổ tới những địa bàn bị cô lập nhiều ngày qua, trong đó riêng Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô.

Trên các tuyến đường vào vùng lũ, nước chảy xiết, nhiều đoạn bị xói lở, sạt trượt nguy hiểm. Tuy vậy, với tinh thần “không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư để kịp thời hỗ trợ.

Xúc động khi nhận quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến) cho biết: “Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào lớn như thế này. Nhà cửa ngập hết, may có bộ đội đến tiếp tế, nếu không gia đình tôi chẳng biết xoay xở ra sao”.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ.

Trước đó, Trung đoàn BB88, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.

Những chuyến xe vượt lũ, hình ảnh người lính bám dân trong hoạn nạn tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho bà con vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” giữa thời điểm thiên tai khốc liệt.

Chiến sĩ dầm mưa giúp dân

Ngày 21/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã cơ động tới giúp nhân dân xã Đức Bình (Đắk Lắk) dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa bão.

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp các thôn Vĩnh Lương, thôn Chí Thán (đều thuộc xã Đức Bình) khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Các chiến sĩ tới Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình) và 18 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn để hỗ trợ vận chuyển đồ dùng, dọn dẹp vệ sinh, ổn định chỗ ở, khám bệnh cho người dân đau yếu nguy kịch...

Các chiến sĩ dọn dẹp bùn đất﻿, rác ở Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình)