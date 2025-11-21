Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quân đội điều xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Phùng Quang - Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quân khu 5 đã điều động xe thiết giáp vượt dòng nước xiết, khẩn cấp vận chuyển hàng nghìn suất nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân tại các địa bàn ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/11, trước tình hình khẩn cấp tại các xã Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc và phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, sử dụng xe thiết giáp vượt dòng nước xiết, để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.

z7247899517559-ab52bfcbc41a75db4ba3f966c524ded0.jpg
Phương tiện đặc chủng của Quân khu 5 vào vùng lũ cứu dân.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Toàn bộ số hàng được Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk phân bổ tới những địa bàn bị cô lập nhiều ngày qua, trong đó riêng Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô.

Trên các tuyến đường vào vùng lũ, nước chảy xiết, nhiều đoạn bị xói lở, sạt trượt nguy hiểm. Tuy vậy, với tinh thần “không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư để kịp thời hỗ trợ.

Xúc động khi nhận quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến) cho biết: “Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào lớn như thế này. Nhà cửa ngập hết, may có bộ đội đến tiếp tế, nếu không gia đình tôi chẳng biết xoay xở ra sao”.

z7247899517555-158d695410620213dba1b33be658da30.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ.

Trước đó, Trung đoàn BB88, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.

Những chuyến xe vượt lũ, hình ảnh người lính bám dân trong hoạn nạn tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho bà con vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” giữa thời điểm thiên tai khốc liệt.

Chiến sĩ dầm mưa giúp dân

Ngày 21/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã cơ động tới giúp nhân dân xã Đức Bình (Đắk Lắk) dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa bão.

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp các thôn Vĩnh Lương, thôn Chí Thán (đều thuộc xã Đức Bình) khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Các chiến sĩ tới Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình) và 18 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn để hỗ trợ vận chuyển đồ dùng, dọn dẹp vệ sinh, ổn định chỗ ở, khám bệnh cho người dân đau yếu nguy kịch...

2-620.jpg
Các chiến sĩ dọn dẹp bùn đất﻿, rác ở Trường Mầm non Sơn Giang (xã Đức Bình)
7-8874.jpg
4-7582.jpg
8-1672.jpg
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, ổn định chỗ ở.
Phùng Quang - Tiền Lê
#Hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk #Phương tiện đặc chủng trong cứu trợ #Tiếp tế lương thực khẩn cấp #Tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” #Cứu hộ và cứu trợ thiên tai #Nỗ lực vượt dòng nước xiết #Hỗ trợ các khu vực cô lập #Hình ảnh chiến sĩ trong thiên tai #Phản ứng nhanh trước lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục