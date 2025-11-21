25 người chết và mất tích, Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

TPO - Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Đến nay, mưa lũ đã khiến 19 người chết, 6 người mất tích, hơn 85.000 ngôi nhà bị ngập.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, những ngày qua tỉnh hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 14 kèm lượng mưa từ 400mm đến trên 1.600mm. Một số địa phương như Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Ea Bá ghi nhận lượng mưa vượt 1.200 – 1.600mm, làm nước lũ dâng cao đột ngột trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Ana và Srê Pốk. Nhiều trạm thủy văn vượt mức báo động 3, dòng chảy xiết khiến nhiều khu vực bị cô lập, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong tiếp cận.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Đến ngày 20/11, thiệt hại được ghi nhận ở mức rất nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 85.000 ngôi nhà bị ngập, trên 13.000 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó hơn 400 căn sập hoàn toàn. Khoảng 12.800 hộ dân bị cô lập và hơn 15.300 lượt hộ phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất khi hơn 120.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại, hàng chục nghìn lồng bè bị cuốn trôi. Khoảng 500 tàu cá hư hỏng, hơn 3 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông, hệ thống điện và viễn thông bị tê liệt, khiến nhiều khu vực mất liên lạc kéo dài.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, biên phòng và công an tham gia cứu hộ, sơ tán dân, khắc phục môi trường sau lũ; đồng thời nhanh chóng khôi phục điện, thông tin, bảo đảm nhu yếu phẩm, nước sạch và an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và yêu cầu duy trì các điểm sơ tán an toàn cho đến khi tình hình ổn định.