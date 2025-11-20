Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

100 can axit sulfuric bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk: Người dân không được mở nắp

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 100 can axít sulfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi. Cơ quan chức năng thông báo người dân tuyệt đối không mở nắp.

Chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài.

img-1763626077583-1763626616049.jpg
Cơ quan chức năng thông báo người dân báo ngay cơ quan chức năng khi thấy các can axit trên.

Hiện cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất. Theo mô tả, các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20l có màu xanh hoặc xám.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đang trục vớt xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B-008.xx bị lũ cuốn trôi và kẹt tại xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm trục vớt, trên xe khách không có người và nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ những ngày qua đã khiến 11 người tử vong và 4 người mất tích. Hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sạt lở #mưa lũ #100 can axit sulfuric bị lũ cuốn trôi #Nhà máy đường Tuy Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục