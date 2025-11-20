100 can axit sulfuric bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk: Người dân không được mở nắp

TPO - 100 can axít sulfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi. Cơ quan chức năng thông báo người dân tuyệt đối không mở nắp.

Chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Cơ quan chức năng thông báo người dân báo ngay cơ quan chức năng khi thấy các can axit trên.

Hiện cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất. Theo mô tả, các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20l có màu xanh hoặc xám.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đang trục vớt xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B-008.xx bị lũ cuốn trôi và kẹt tại xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm trục vớt, trên xe khách không có người và nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ những ngày qua đã khiến 11 người tử vong và 4 người mất tích. Hàng chục nghìn người phải sơ tán.