Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt do mưa lũ tại cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong

TPO - Khoảng 40 công nhân đang bị mắc kẹt tại công trường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau nhiều ngày mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt hoàn toàn khu vực thi công.

Ngày 21/11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khẩn cấp tổ chức cứu nạn khoảng 40 công nhân đang bị mắc kẹt tại công trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Theo báo cáo, mưa lũ lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực phía Đông Đắk Lắk bị ngập sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn. Toàn bộ hoạt động thi công trên tuyến buộc phải tạm dừng, Ban điều hành công trường đã di dời máy móc, thiết bị và phần lớn nhân lực đến khu vực an toàn.

Khoảng 40 công nhân đang bị mắc kẹt tại công trường cao tốc đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Tuy nhiên, đến 8h ngày 21/11, vẫn còn khoảng 40 công nhân bị cô lập tại 3 vị trí thuộc xã Hòa Xuân. Các công nhân này thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam.

Hiện nhóm công nhân đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước uống, trong khi khu vực bị nước lũ bao vây, không có sóng điện thoại và không thể liên lạc ra bên ngoài. Do dòng nước chảy xiết và thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường.

Khu vực gần 40 công nhân mắc kẹt nước lũ đang lên cao.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết đã liên tục báo cáo với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh để phối hợp triển khai phương án cứu nạn. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, song việc tiếp cận hiện trường vẫn gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình hết sức cấp bách, Ban Quản lý dự án 7 đề nghị UBND tỉnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng và các biện pháp cứu hộ phù hợp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công nhân đang bị mắc kẹt.