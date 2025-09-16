Quá khứ "duyên nợ" của Steven Nguyễn - Đỗ Nhật Hoàng trước phim "Mưa Đỏ"

HHTO - Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đã có nhiều khoảnh khắc tương tác với nhau, trước khi đối đầu trong phim "Mưa Đỏ".

Trước khi trở thành cái tên được khán giả yêu mến qua siêu phẩm đứng đầu phòng vé Mưa Đỏ, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng thực chất đã có cơ duyên gặp gỡ và tương tác với nhau trong quá khứ. Gần đây, cư dân mạng bất ngờ khi phát hiện cả hai từng có dịp góp mặt trong một chương trình, nhưng lại không có nhiều khoảnh khắc gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Cụ thể vào tháng 8, cả Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng từng cùng tham gia sự kiện thể thao VieON All-Star Championship, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng thi đấu và tranh giải. Trong một khoảnh khắc, khán giả có thể bắt gặp Steven Nguyễn mờ ảo đằng xa khi Đỗ Nhật Hoàng đang phát biểu, tạo nên khung cảnh "duyên nợ" dở khóc dở cười.

Cả hai chàng mỹ nam đều đã tham gia phim do VieON sản xuất, với Steven Nguyễn là Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, còn Đỗ Nhật Hoàng là Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng tham gia chung sự kiện của VieON.

Song, phải đến khi tham gia Mưa Đỏ, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng mới thật sự trở nên thân thiết nhờ hóa thân thành hai nhân vật có tính cách, câu chuyện đối địch. Quang và Cường đại diện cho hai chiến tuyến với những lý tưởng đối lập, dẫn đến những cuộc đối đầu căng thẳng và đầy kịch tính ở cao trào cuối phim. Sự khác biệt trong tư tưởng và hành động của cả hai đã tạo nên một câu chuyện xúc động, cũng là yếu tố giúp mối quan hệ hai diễn viên ngoài đời thêm phần thân thiết, được đông đảo khán giả yêu thích.

Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn "thù" nhau trong phim, nhưng thân thiết ngoài đời.

Hiện tại, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả thông qua những video, livestream trên mạng xã hội hay thậm chí tương tác ngoài đời. Nếu Steven Nguyễn tìm thấy ánh hào quang sau nhiều năm chật vật với nghề, thì Đỗ Nhật Hoàng vươn lên trở thành nam chính thành công nhất điện ảnh Việt Nam, sở hữu dự án phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại và đạt hơn 600 tỷ đồng - con số "vô tiền khoáng hậu" khó có thể vượt qua.