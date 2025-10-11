Phù dâu bị ép hôn trong đám cưới ở Trung Quốc gây phẫn nộ

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh hai phù dâu ở Trung Quốc bị trói vào xe máy điện và bị ép hôn người lạ khiến dư luận phẫn nộ, làm dấy lên làn sóng phản đối phong tục đám cưới phản cảm.

Vào tháng 9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng gây sốc tại đám cưới ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Trong video, nhóm đàn ông dùng băng keo trói hai phụ nữ vào xe máy điện bên vệ đường. Cùng lúc, người đàn ông khác giữ đầu họ cúi xuống để người khác hôn. Hai cô gái mặc trang phục phù dâu lộ rõ vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn. Họ không thể làm gì khác ngoài la hét và đỏ mặt vì xấu hổ.

Xung quanh, đám đông đứng xem, cười đùa và reo hò, thậm chí còn hỗ trợ nhóm đàn ông giữ đầu hai phù dâu để họ không thể tránh né nụ hôn cưỡng ép.

Video hai phù dâu bị quấy rối gây sốc mạng xã hội.

Người quay video cho biết sự việc kéo dài vài phút. Hai người đàn ông được xác định là phù rể, không hề quen biết với phù dâu.

Đoạn video gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Họ thương cảm hai cô gái, lên án hành vi của nhóm đàn ông, đồng thời chỉ trích những người xem vô cảm.

Cư dân mạng bình luận: "Hai cô gái trông rất buồn, gần như sắp khóc. Đây rõ ràng là hành vi quấy rối", "Những người đứng xem vừa thờ ơ vừa cổ vũ cho một hành vi phạm tội", "Tại sao có thể đối xử với người khác như vậy? Không ai cảm thấy có vấn đề và đứng ra ngăn cản sao?"...

Chính quyền địa phương cho biết vụ việc là một phần của "náo hôn" (trò đùa trong đám cưới), phong tục dân gian lâu đời ở Trung Quốc.

“Mặc dù toàn thành phố đã phát động chiến dịch chống lại các hủ tục phản cảm như vậy, một số người vẫn cố tình phớt lờ", đại diện chính quyền nói.

Tính đến thời điểm này, cô dâu và chú rể chưa lên tiếng về vụ việc.

Theo SCMP, náo hôn khá phổ biến ở vùng nông thôn Trung Quốc. Tập tục có từ hàng trăm năm này dựa trên quan niệm rằng tiếng cười và sự náo nhiệt sẽ xua đuổi tà khí, đồng thời giúp cô dâu chú rể bớt căng thẳng. Người ta còn tin rằng chịu được những trò trêu đùa ấy chứng tỏ chú rể xứng đáng làm chồng.

Khi được thực hiện trong chừng mực và vui vẻ, những trò đùa này được coi là giúp tăng không khí vui tươi và gắn kết khách mời.

"Náo hôn" là phong tục lâu đời của Trung Quốc, mang ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên, nó bị biến tướng ở một số địa phương.

Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ngày càng trở nên biến tướng và độc hại, thậm chí mang tính lạm dụng hoặc bạo lực. Nhiều vụ “đùa quá trớn” được ghi nhận trên khắp Trung Quốc.

Năm 2024, cô dâu ở tỉnh Sơn Tây bị nhóm đàn ông trói vào cột điện thoại. Cô cố vùng vẫy để thoát thân nhưng không ai can thiệp.

Năm 2018, một chú rể ở tây nam Trung Quốc bị dội mực, ném trứng và đánh bằng gậy tre khi đang trên đường đón dâu. Anh bị gãy nhiều xương sau khi cố lái xe bỏ chạy.

Tháng 5/2016, chú rể ở miền đông Trung Quốc bị trói vào cây, bôi kem đánh răng khắp người, đốt pháo giữa hai chân và bị bỏng thuốc lá ở bàn chân.

Trong một vụ việc khác, 3 người đàn ông trói chú rể khiến anh bị tàn tật vĩnh viễn. Họ bị tòa án buộc phải bồi thường hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD).

“Ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, áp lực xã hội khiến người ta im lặng. Họ không nhận ra những trò tưởng là vui ấy thực chất đang gây tổn thương cho chính cô dâu, chú rể", một cư dân mạng bình luận.