Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng: Thông tin sáp nhập '34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh' là sai sự thật

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thông tin sáp nhập "34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh" trên mạng xã hội là không đúng, không có cơ sở, là những thông tin sai sự thật.

Cán bộ cấp xã là "then chốt của then chốt"

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ điều này khi trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính cơ bản đã vận hành ổn định, thông suốt, liên tục và được nhân dân ghi nhận.

Tại các địa phương, dù khối lượng công việc tăng đột biến sau hợp nhất, bộ máy vẫn vận hành ổn định, bảo đảm quản lý kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

2111ptt2-6805.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi thay đổi toàn diện về tư duy và phương thức quản trị, nên khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai là điều tất yếu.

Trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay là nhân lực cấp xã, nơi thừa, nơi thiếu; chất lượng cán bộ chưa đồng đều; nhiều cán bộ còn lúng túng trước mô hình quản trị mới. Khối lượng nhiệm vụ phân cấp và phân định thẩm quyền cho cấp xã rất lớn, yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, kịp thời, liên tục, không để gián đoạn cũng là thách thức không nhỏ đối với cán bộ, công chức...

Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, theo bà, nhiệm vụ số một - "then chốt của then chốt" - chính là cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là cấp gần dân nhất, xử lý nhiều thủ tục nhất, nhiều áp lực nhất và cũng là nơi thể hiện rõ nhất hiệu quả của mô hình mới.

Vì thế, trước tiên phải thực sự đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ "quản lý điều hành" sang "quản trị địa phương". Cán bộ, công chức cấp xã không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc sự vụ hàng ngày mà yêu cầu đặt ra là kiến tạo phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, phát huy dân chủ và huy động sức mạnh cộng đồng; lấy chuyển đổi số làm nền tảng.

Đối với hoàn thiện khung pháp lý và phân cấp, phân quyền rõ ràng, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các văn bản nền tảng; điều chỉnh, bổ sung phân cấp, phân quyền để bảo đảm việc nào cấp xã làm được thì giao; việc nào không phù hợp thì điều chỉnh...

“Tôi tin rằng, khi cấp xã mạnh lên, hiểu luật, hiểu dân, làm việc chuyên sâu và chủ động hơn, chúng ta sẽ tạo được đột phá từ cơ sở – điều rất quan trọng và quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sắp xếp còn 34 tỉnh là quyết định lịch sử và chiến lược

Nội dung quan trọng khác, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Về việc này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thông tin này là không đúng, không có cơ sở, sai sự thật.

2111ptt.jpgBà Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Bà Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp còn 34 tỉnh vừa qua là quyết định mang tính lịch sử và chiến lược, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu rất kỹ lưỡng trên cơ sở triết lý phát triển, khoa học, địa lý, văn hóa, lịch sử, thực tiễn và bảo đảm tính ổn định lâu dài; phù hợp với xu thế phát triển, tạo dư địa và nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỉ nguyên mới – kỉ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Theo Phó Thủ tướng, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cải cách tổng thể, đồng bộ, triệt để cả về thể chế, về phương thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương. Đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, đảm bảo tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm nguồn lực cho xã hội và đất nước.

"Mô hình này hiện đang được vận hành thông suốt, hướng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước", bà Trà khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện 11 nghị định quan trọng liên quan đến phân loại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, khung vị trí việc làm, điều chỉnh lương cơ sở và phụ cấp… nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để các địa phương yên tâm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ổn định và hiệu quả.

Luân Dũng
#sáp nhập tỉnh #Phó Thủ tướng #chính quyền địa phương #quyết định lịch sử #bộ máy hành chính #đổi mới quản trị #phân cấp #cán bộ cấp xã

Xem thêm

Cùng chuyên mục