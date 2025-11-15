Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng 'đặt hàng' Trường Đại học Giao thông Vận tải

TPO - Sáng nay, 15/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tới dự và phát biểu tại lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trường Đại học Giao thông Vận tải đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Nghiêm Huê

Trong diễn văn kỉ niệm, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải khẳng định trải qua 80 năm hình thành và phát triển, nhà trường không ngừng mở rộng, đa dạng hóa về quy mô, loại hình và phương thức, triển khai nhiều chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Trường đã chú trọng phát triển các ngành học mới phù hợp xu thế chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 như hệ thống giao thông thông minh, đường sắt hiện đại, công nghệ vật liệu tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết 80 năm qua, từ mái trường này hàng chục nghìn kĩ sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lí đã kiến tạo nên những công trình huyết mạch của đất nước.

Đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà trường đã đào tạo hơn 150.000 kĩ sư, cử nhân, 15.000 thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ cho đất nước; hình thành đội ngũ gần 900 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 50% có trình độ tiến sĩ.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nghiêm Huê

Bước vào một giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Giao thông Vận tải trong 5 năm tới, lọt vào tốp 250 - 300 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á. Đây không chỉ là chỉ tiêu về thứ hạng, mà còn là cam kết về chất lượng, đẳng cấp và tầm nhìn quốc tế của nhà trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các nội dung tiên tiến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các chuyên ngành cốt lõi như giao thông thông minh, logistics xanh. Ông đặt hàng, đến năm 2030, trường cần đạt ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tập trung đào tạo kĩ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án quốc gia như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…

Một nhiệm vụ nữa được Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhà trường xây dựng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường đào tạo tiến sĩ, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, xây dựng văn hóa trường học sáng tạo, gắn bó cộng đồng…

Với vai trò là cơ quan chủ quản, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá, lĩnh vực hoạt động cốt lõi của nhà trường (ngành giao thông vận tải) đang đứng trước những yêu cầu đột phá về giải mã, làm chủ các công nghệ chiến lược của Quốc gia, của ngành; đặc biệt là các bài toán lớn để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của ngành giao thông vận tải như: đường sắt hiện đại, cao tốc trên trục Bắc – Nam; nhu cầu tìm kiếm và phát triển các nguồn vật liệu mới, năng lượng mới cho công nghiệp giao thông quốc gia, giảm thiểu phát thải carbon.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nhà trường, góp phần tạo nên trụ cột về khoa học, kĩ thuật thúc đẩy sự phát triển đột phá của giao thông và hạ tầng quốc gia.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường; Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động hạng 3 cho 2 cá nhân: PGS. TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng trường và TS Lương Xuân Chiểu, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ.