Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 3 trường trực thuộc.

Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành 3 quyết định thành lập 3 trường trực thuộc bao gồm: Trường Toán học và Công nghệ thông tin; Trường Khoa học phát triển trẻ thơ; Trường Khoa học Giáo dục.

Các trường này hoạt động theo quy chế tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và theo quy chế riêng của trường.

dh-su-pham-hn.jpg
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có 24 khoa, 3 viện, 1 nhà xuất, với 28 ngành sư phạm; 7 ngành đào tạo lĩnh vực nhân văn; 6 ngành đào tạo lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi; 2 ngành đào tạo lĩnh vực khoa học sự sống; 2 ngành tự nhiên; 1 ngành Toán và thống kê; 1 ngành công nghệ thông tin; 2 ngành dịch vụ xã hội; 1 ngành du lịch khách sạn.

Năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 4.995.

Thời gian gần đây, khi thực hiện Luật Giáo dục Đại học 2018, xu hướng trường trong trường đại học ngày càng phổ biến. Từ việc thành lập này, trường đại học tiến tới đại học đa ngành.

Ngoài 2 đại học quốc gia, 3 đại học vùng, Việt Nam còn có các đại học đa ngành công lập như Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Kinh tế TPHCM; Đại học Cần Thơ. Ngoài ra còn có 2 đại học tư thục: Đại học Duy Tân và Đại học Phenikaa.

Khác với trường đại học trực thuộc đại học quốc gia hay đại học vùng, trường trực thuộc trong trường đại học hoặc đại học đa ngành không có con dấu riêng. Bằng tốt nghiệp của sinh viên vẫn do đại học hoặc trường đại học "mẹ" cấp, đóng dấu.

Nghiêm Huê
#Phát triển trường đại học trực thuộc #Các trường thành lập mới tại Hà Nội #Đa ngành trong giáo dục đại học #Chính sách tuyển sinh 2025 #Xu hướng trường đại học trong trường #Quy chế tổ chức các trường đại học #Đào tạo đa ngành và mở rộng ngành học

Xem thêm

Cùng chuyên mục