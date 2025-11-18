Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà được phân công nhiệm vụ mới

TPO - Việc phân công nhằm bảo đảm sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND TPHCM sau khi ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản về việc phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM phân công ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Hương Chi

Thời gian thực hiện việc phân công tính từ ngày 15/11/2025 đến khi có quyết định phân công mới.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng điều chỉnh phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường. Theo đó, ông Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Ông Cường cũng trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực đường sắt, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND TPHCM.