Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà được phân công nhiệm vụ mới

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc phân công nhằm bảo đảm sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND TPHCM sau khi ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản về việc phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM phân công ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TPHCM.

image.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Hương Chi

Việc phân công nhằm bảo đảm sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND TPHCM sau khi ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian thực hiện việc phân công tính từ ngày 15/11/2025 đến khi có quyết định phân công mới.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng điều chỉnh phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường. Theo đó, ông Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Ông Cường cũng trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực đường sắt, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngô Tùng
#Nguyễn Lộc Hà #phân công nhiệm vụ #UBND TPHCM #công việc thường xuyên #điều hành #Thường trực UBND TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục