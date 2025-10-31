Phim "siêu nhân Nhật" Super Sentai nói lời tạm biệt, khán giả tiếc nuối "tượng đài" tuổi thơ

Cụ thể theo truyền thông Nhật Bản, dòng phim Super Sentai (siêu nhân Nhật Bản) kinh điển sẽ chính thức ngưng phát sóng sau 50 năm "tung hoành". Sau dự án cuối cùng đang chiếu là No.1 Sentai Gozyuger, dòng phim này sẽ chính thức bị "khai tử", không còn được chiếu trên kênh TV Asahi như trước nữa.

Dòng phim Super Sentai sẽ ngưng phát sóng sau 50 năm.

Ngay lập tức, thông tin Super Sentai đi đến hồi kết sau nửa thế kỷ đã gây ra làn sóng bàn tán trên mạng xã hội, thậm chí không thiếu khán giả Việt. Không ít người tỏ ra tiếc nuối sâu sắc, từng có tuổi thơ gắn bó với các phim như Siêu Nhân Gao, Himitsu Sentai Gorenger, Zyuranger... nhưng giờ chỉ còn lại ký ức.

Theo nguồn tin từ Nhật Bản, lý do lớn dẫn đến việc TV Asahi ngưng chiếu Super Sentai, cũng như có quyết định chấm dứt thương hiệu phim này đến từ doanh thu thương mại từ đồ chơi, quà lưu niệm, phim ảnh... và các nguồn liên quan không còn bù đắp nổi chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thêm vào đó, sự thay đổi thói quen xem phim sang dạng streaming đa nền tảng khiến cho các kiểu phim chiếu TV, truyền hình dần dần bị lãng quên.

Nhiều phim Super Sentai như Siêu Nhân Gao là tuổi thơ của khán giả Việt.

Tuy Super Sentai sẽ đi đến hồi kết, nhưng chính xác hơn đó chỉ là sự kết thúc của cái tên thương hiệu mà thôi. Có thông tin cho biết hãng sản xuất Toei sẽ có cuộc tái cấu trúc hoành tráng cho dòng phim siêu nhân Nhật Bản, trong đó có cả công đoạn tìm đối tác phân phối mới hoặc chuyển hướng phát hành qua nền tảng khác. Như vậy, dòng phim đình đám này vẫn có thể trở lại mạnh mẽ trong tương lai dưới một hình hài, định dạng mới nhưng vẫn mang bản sắc cũ, đó là một nhóm siêu nhân chiến đấu, tiêu diệt quái vật để bảo vệ con người.

Dòng phim siêu nhân Nhật Bản sẽ được tái cấu trúc trong tương lai.

Dòng phim Super Sentai chính thức ra mắt vào năm 1975 với Himitsu Sentai Gorenger. Dự án đầu tiên này dài 84 tập, xoay quanh nhóm siêu nhân chiến đấu chống lại các thế lực tà ác. Thế nhưng trong phim này, những khái niệm về robot biến hình khổng lồ vẫn chưa hình thành. Phải đến tận Battle Fever J năm 1979 thì khái niệm "mecha hợp thể" mới chính thức xuất hiện. Thông thường, mỗi siêu nhân sẽ sở hữu một robot thành phần, và cả nhóm sẽ hợp nhất các robot thành một cỗ máy khổng lồ, chiến đấu với kẻ ác. Sau 50 năm, thương hiệu này đã ghi dấu gần 50 loạt phim với hơn 2200 tập, lập kỷ lục Guinness cho "dòng phim siêu nhân dài nhất thế giới".