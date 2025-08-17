Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Phim sắp lên sóng của Thừa Lỗi vì sao bị nghi ngờ giống "Cẩm Nguyệt Như Ca"?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cẩm Nguyệt Như Ca còn chưa kết thúc thì Thừa Lỗi đã có phim mới chuẩn bị ra mắt. Nhưng cớ sao khán giả lại thấy hai bộ phim này có nhiều điểm giống nhau?

Hiện giờ, Cẩm Nguyệt Như Ca đang là cái tên gây chú ý trong số các phim cổ trang Hoa ngữ, Thừa Lỗi và Châu Dã cũng được yêu thích nhờ có sự tương tác ăn ý. Nhưng 23/8 này, Dữ Tấn Trường An mà Thừa Lỗi đóng cùng Tống Dật đã được chốt lịch ra mắt khán giả.

page.jpg
Thừa Lỗi có hai phim liên tiếp phát sóng

Phim bắt đầu khi nữ tướng Lê Sương của nước Đại Tấn nhận trọng trách đi tìm kẻ phản bội thì vô tình gặp một chàng trai trọng thương đến mất trí nhớ, đưa anh về trại lính chăm sóc và đặt tên là Tấn An. Tấn An khi khỏe lại đã tình nguyện ở bên Lê Sương, cùng nhau trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, vượt qua nhiều cái bẫy khó lường và ngày càng gắn bó. Nhưng đó cũng là lúc Tấn An dần tìm lại được ký ức. Hóa ra Tấn An là vương gia của Đại Diêu, đất nước đối đầu với Đại Tấn. Nghĩa là sớm muộn gì hai quốc gia cũng xảy ra chiến tranh, nghĩa là Tấn An cùng Lê Sương sẽ ở thế đối đầu.

du-tan-3.jpg
du-tan-4.jpg
Nữ chính của Dữ Tấn Trường An có thân thế là một nữ tướng

Cả Tấn An lẫn Lê Sương đều chán ghét chiến tranh, càng không muốn chuyện tình kết thúc ngoài chiến trường. Nên họ quyết định tìm cách hóa giải hận thù giữa hai người, giúp nhân dân bình yên và chính Tấn An, Lê Sương cũng được tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng sớm tối bên nhau.

cam-nguyet-3.jpg
Hòa Yến trong Cẩm Nguyệt Như Ca cũng là nữ tướng

Ngay từ khi đọc tóm tắt, netizen đã thấy nữ chính của Dữ Tấn Trường An cũng là nữ tướng giống với Cẩm Nguyệt Như Ca. Tất nhiên số phận của Hòa Yến hay Lê Sương có nhiều khác biệt, nhưng cả hai đều rất mạnh mẽ xông pha nơi chiến trường và lập nhiều chiến công. Chuyện tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy sinh qua những lần cùng nhau đối mặt với sóng gió.

cam-nguyet-5.jpg
du-tan-1.jpg
Thừa Lỗi có tạo hình khác biệt trong hai phim

Chưa kể Dữ Tấn Trường An chiếu sát Cẩm Nguyệt Như Ca, càng khiến khán giả dễ so sánh hai phim với nhau. Nhiều netizen cũng than trời vì đang yêu thích cặp đôi Thừa Lỗi - Châu Dã thì đã phải chuẩn bị xem Thừa Lỗi nên duyên với Tống Dật.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thừa Lỗi #Dữ Tấn Trường An #Cẩm Nguyệt Như Ca #phim cổ trang Hoa ngữ #Châu Dã #Tống Dật

Xem thêm

Cùng chuyên mục