Phim sắp lên sóng của Thừa Lỗi vì sao bị nghi ngờ giống "Cẩm Nguyệt Như Ca"?

HHTO - Cẩm Nguyệt Như Ca còn chưa kết thúc thì Thừa Lỗi đã có phim mới chuẩn bị ra mắt. Nhưng cớ sao khán giả lại thấy hai bộ phim này có nhiều điểm giống nhau?

Hiện giờ, Cẩm Nguyệt Như Ca đang là cái tên gây chú ý trong số các phim cổ trang Hoa ngữ, Thừa Lỗi và Châu Dã cũng được yêu thích nhờ có sự tương tác ăn ý. Nhưng 23/8 này, Dữ Tấn Trường An mà Thừa Lỗi đóng cùng Tống Dật đã được chốt lịch ra mắt khán giả.

Thừa Lỗi có hai phim liên tiếp phát sóng

Phim bắt đầu khi nữ tướng Lê Sương của nước Đại Tấn nhận trọng trách đi tìm kẻ phản bội thì vô tình gặp một chàng trai trọng thương đến mất trí nhớ, đưa anh về trại lính chăm sóc và đặt tên là Tấn An. Tấn An khi khỏe lại đã tình nguyện ở bên Lê Sương, cùng nhau trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, vượt qua nhiều cái bẫy khó lường và ngày càng gắn bó. Nhưng đó cũng là lúc Tấn An dần tìm lại được ký ức. Hóa ra Tấn An là vương gia của Đại Diêu, đất nước đối đầu với Đại Tấn. Nghĩa là sớm muộn gì hai quốc gia cũng xảy ra chiến tranh, nghĩa là Tấn An cùng Lê Sương sẽ ở thế đối đầu.

Nữ chính của Dữ Tấn Trường An có thân thế là một nữ tướng

Cả Tấn An lẫn Lê Sương đều chán ghét chiến tranh, càng không muốn chuyện tình kết thúc ngoài chiến trường. Nên họ quyết định tìm cách hóa giải hận thù giữa hai người, giúp nhân dân bình yên và chính Tấn An, Lê Sương cũng được tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng sớm tối bên nhau.

Hòa Yến trong Cẩm Nguyệt Như Ca cũng là nữ tướng

Ngay từ khi đọc tóm tắt, netizen đã thấy nữ chính của Dữ Tấn Trường An cũng là nữ tướng giống với Cẩm Nguyệt Như Ca. Tất nhiên số phận của Hòa Yến hay Lê Sương có nhiều khác biệt, nhưng cả hai đều rất mạnh mẽ xông pha nơi chiến trường và lập nhiều chiến công. Chuyện tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy sinh qua những lần cùng nhau đối mặt với sóng gió.

Thừa Lỗi có tạo hình khác biệt trong hai phim

Chưa kể Dữ Tấn Trường An chiếu sát Cẩm Nguyệt Như Ca, càng khiến khán giả dễ so sánh hai phim với nhau. Nhiều netizen cũng than trời vì đang yêu thích cặp đôi Thừa Lỗi - Châu Dã thì đã phải chuẩn bị xem Thừa Lỗi nên duyên với Tống Dật.