Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Phim mới của đạo diễn “Train to Busan” có gì mà tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc?

Uyên Phương

HHTO - Sau thành công toàn cầu của Train to Busan, đạo diễn Yeon Sang Ho trở lại với "Nhân Diện" (The Ugly), bộ phim tâm lý tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc. Tác phẩm gây chú ý bởi có cốt truyện kịch tính và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các trang tin tức quốc tế.

Sau thành công với Train to BusanPeninsula, đạo diễn Hàn Quốc Yeon Sang-ho trở lại với bộ phim The Ugly (Nhân Diện). Tác phẩm thuộc thể loại giật gân - tâm lý, lấy cảm hứng từ webtoon Face do chính ông sáng tác.

06.jpg
Đạo diễn Yeon Sang-ho trở thành cái tên nổi bật sau bom tấn Train To Busan ra mắt năm 2016.

Nhân Diện mở ra câu chuyện về Im Yeong Gyu, một nghệ nhân khiếm thị nổi tiếng với tài khắc ấn. Ông sống cả đời trong bóng tối nhưng luôn tạo nên những con dấu đẹp nhất thế giới. Im Yeong Gyu có một người vợ tên là Young Hee nhưng cô đã mất tích từ lâu và cả hai có với nhau một người con trai là Dong Hwan.

Khi hài cốt của người vợ được tìm thấy sau 40 năm, con trai ông nhận ra nhiều điều bất thường và đã cùng nữ đạo diễn Kim Su-jin đi tìm sự thật về mẹ, mang theo một câu hỏi day dứt nhất: “Mẹ tôi trông như thế nào?”.

05.jpg
03.jpg

Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc, Nhân Diện được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 trong hạng mục Special Presentations. Trang ScreenDaily nhận xét đây là “một bộ phim giật gân được dàn dựng tinh tế”, còn SPOTV News gọi Yeon Sang Ho là “một nhà giả kim, hun đúc nên tác phẩm chất lượng và đầy chiều sâu”. Diễn xuất của Park Jeong Min và bạn diễn Kwon Hae Hyo trong vai hai cha con Yeong Gyu, Dong Hwan cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), trong tuần đầu tiên công chiếu tại Hàn Quốc, Nhân Diện đạt gần 3,5 triệu USD doanh thu với hơn 467 nghìn lượt xem. Đến tuần thứ hai, phim giữ vững ngôi đầu với doanh thu hơn 5,3 triệu USD, gấp 37 lần chi phí sản xuất.

01.jpg

Nhờ hiệu ứng truyền miệng và những đánh giá tích cực từ giới phê bình, Nhân Diện đã được mua bản quyền phát hành tại 157 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam. Tại Việt Nam, Nhân Diện dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 03.10.2025.

main-poster-social-size-1080x1350.png
Poster phim chính thức của The Ugly - Nhân Diện tại Việt Nam.
ft1465.jpg
Uyên Phương
#Train to Busan #Yeon Sang Ho #Nhân Diện #phim Hàn Quốc #phòng vé

Xem thêm

Cùng chuyên mục