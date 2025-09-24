Phim mới của đạo diễn “Train to Busan” có gì mà tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc?

HHTO - Sau thành công toàn cầu của Train to Busan, đạo diễn Yeon Sang Ho trở lại với "Nhân Diện" (The Ugly), bộ phim tâm lý tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc. Tác phẩm gây chú ý bởi có cốt truyện kịch tính và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các trang tin tức quốc tế.

Sau thành công với Train to Busan và Peninsula, đạo diễn Hàn Quốc Yeon Sang-ho trở lại với bộ phim The Ugly (Nhân Diện). Tác phẩm thuộc thể loại giật gân - tâm lý, lấy cảm hứng từ webtoon Face do chính ông sáng tác.

Đạo diễn Yeon Sang-ho trở thành cái tên nổi bật sau bom tấn Train To Busan ra mắt năm 2016.

Nhân Diện mở ra câu chuyện về Im Yeong Gyu, một nghệ nhân khiếm thị nổi tiếng với tài khắc ấn. Ông sống cả đời trong bóng tối nhưng luôn tạo nên những con dấu đẹp nhất thế giới. Im Yeong Gyu có một người vợ tên là Young Hee nhưng cô đã mất tích từ lâu và cả hai có với nhau một người con trai là Dong Hwan.

Khi hài cốt của người vợ được tìm thấy sau 40 năm, con trai ông nhận ra nhiều điều bất thường và đã cùng nữ đạo diễn Kim Su-jin đi tìm sự thật về mẹ, mang theo một câu hỏi day dứt nhất: “Mẹ tôi trông như thế nào?”.

Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc, Nhân Diện được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 trong hạng mục Special Presentations. Trang ScreenDaily nhận xét đây là “một bộ phim giật gân được dàn dựng tinh tế”, còn SPOTV News gọi Yeon Sang Ho là “một nhà giả kim, hun đúc nên tác phẩm chất lượng và đầy chiều sâu”. Diễn xuất của Park Jeong Min và bạn diễn Kwon Hae Hyo trong vai hai cha con Yeong Gyu, Dong Hwan cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), trong tuần đầu tiên công chiếu tại Hàn Quốc, Nhân Diện đạt gần 3,5 triệu USD doanh thu với hơn 467 nghìn lượt xem. Đến tuần thứ hai, phim giữ vững ngôi đầu với doanh thu hơn 5,3 triệu USD, gấp 37 lần chi phí sản xuất.

Nhờ hiệu ứng truyền miệng và những đánh giá tích cực từ giới phê bình, Nhân Diện đã được mua bản quyền phát hành tại 157 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam. Tại Việt Nam, Nhân Diện dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 03.10.2025.