Phạt tài xế và chủ xe hơn 171 triệu đồng vì 'nhồi nhét' khách

TPO - Chủ xe và tài xế điều khiển ô tô khách mang BKS 29F-008.75 vừa bị CSGT Hải Phòng phạt 171,5 triệu đồng do chở 82/46 người (vượt 36 người) dịp nghỉ lễ ngày 2/9.

Ngày 4/9, Phòng CSGT Hải Phòng thông tin, Trạm CSGT Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm P.K (SN 1991, ở xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô khách chở quá người quy định.

Trước đó, ngày 2/9, Phòng CSGT Hải Phòng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc ô tô khách mang BKS 29F-008.75, chạy tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) - Yên Nghĩa (Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm.

Ngay sau đó, Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Quang Trung tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện trên xe khách này chở 82/46 người, vượt quá 36 người theo quy định.

CSGT Hải Phòng kiểm tra, xử phạt tài xế và chủ ô tô nhồi nhét khách ngày 2/9.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm P.K không xuất trình được giấy phép lái xe, phương tiện vận chuyển khách tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan.

Đồng thời, xử lý chủ phương tiện với các lỗi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không cấp lệnh vận chuyển”, vi phạm tại khoản 2, Điều 20 Nghị định 168 và Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tổng mức phạt tài xế Phạm P.K là 38,5 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX. Chủ phương tiện bị phạt 133 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe từ 1-3 tháng.