Phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh xe máy dưới mương sâu hơn 2m

TPO - Sáng sớm, người dân đi trên đường phát hiện thi thể một người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng dưới mương nước bên quốc lộ 7.

Ngày 30/8, ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND xã Châu Khê (tỉnh Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một thi thể nằm cạnh xe máy dưới mương nước quốc lộ 7.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy dưới mương nước.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng cùng ngày, người dân đi trên quốc lộ 7, đoạn qua Dốc Chó (xã Châu Khê) thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới mương nước sâu hơn 2m. Cạnh bên là chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an xã Châu Khê cùng chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Từ các dấu vết tại hiện trường, một số thông tin nhận định nạn nhân có thể gặp tai nạn lao xuống mương nước tử vong.

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện dọc dãy hộ lan quốc lộ có nhiều dấu vết xây xước nên nhận định nạn nhân có thể gặp tai nạn rồi rơi xuống mương nước tử vong.

“Có thể nạn nhân gặp nạn vào tối 29/8. Bước đầu xác định nạn nhân người ở huyện Tương Dương cũ. Cơ quan chức năng đang báo người nhà xuống để nhận dạng và làm các thủ tục cần thiết”, lãnh đạo xã Châu Khê nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.