Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Pháp liên tục vớt được thi thể trên sông Seine

Bình Giang

TPO - Giới chức Pháp vừa tìm thấy thi thể thứ 5 trên sông Seine ở đoạn thuộc vùng ngoại ô thủ đô Paris. Bốn thi thể khác được tìm thấy vào đầu tháng này, văn phòng công tố địa phương thông báo.

screen-shot-2025-08-27-at-104700-pm.png
Một khu vực ven sông Seine thuộc thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Getty)

Cơ quan này cho biết vẫn chưa khẳng định có sự liên quan giữa thi thể được tìm thấy ngày 27/8 với những vụ án khác. Thi thể mới nhất chưa thể xác định danh tính, sau khi được vớt lên ở khúc sông thuộc thị trấn Charenton-le-Pont, phía đông nam thủ đô.

Đầu tuần này, cảnh sát Pháp bắt giữ một người đàn ông vì tình nghi giết 4 nạn nhân nam giới, sau khi thi thể họ được tìm thấy hôm 13/8 tại Choisy-le-Roi, khu vực nổi tiếng là nơi hẹn hò của những người đồng tính. Nghi phạm là người vô gia cư, giống như 2 trong số 4 nạn nhân. Hai nạn nhân còn lại gồm 1 người Algeria 21 tuổi sống gần đó và 1 người Pháp 48 tuổi.

Cảnh sát nhận được tin báo sau khi hành khách trên một chuyến tàu khi nhìn ra sông đã thấy thi thể nổi trên mặt nước, đài truyền hình FranceInfo đưa tin.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đầu tiên chết vì bị siết cổ, mặc áo phông nhưng không mặc quần.

Các thi thể khác được tìm thấy trong tình trạng đang phân huỷ nặng nên khó xác định nguyên nhân tử vong, cơ quan công tố cho biết.

Bình Giang
Reuters, CNN
#Pháp #Sông Seine #Án mạng #Đồng tính #Vô gia cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục