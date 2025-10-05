Phập phồng qua cầu tràn ở Quảng Ngãi

TPO - Mỗi mùa mưa lũ về, những cầu tràn, cống, ngầm tràn nối liền thôn, xã ở vùng núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi lại bị ngập sâu, gây chia cắt, đe dọa sự an toàn và đảo lộn cuộc sống của người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ 40 xã vùng phía tây của tỉnh hiện có hơn 60 cầu tràn, ngầm tràn và cống tràn. Trong đó, hàng chục công trình đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ được gia cố tạm bằng rọ đá. Mỗi mùa mưa lũ, các tuyến đường này gần như bị tê liệt, người dân rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn.

Con đường dẫn vào làng Khúc Na (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) những ngày nắng bình yên, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Thế nhưng chỉ một cơn mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, tràn qua mặt cầu trắng xóa. Khi ấy, việc đi lại của người dân qua cây cầu tràn nối xã Sa Bình với xã Ya Ly gần như bị tê liệt.

Chị Y Huen (người dân làng Khúc Na) chia sẻ "mỗi khi trời mưa to, nước lên nhanh lắm, chỉ chừng nửa tiếng là tràn cầu rồi. Nước chảy xiết lắm, chẳng ai dám qua. Con đi học về mà nước chưa rút, chúng tôi phải đứng bên này nhìn con bên kia, chờ nước xuống mới dám đưa con về, vậy nên mỗi khi có mưa lớn là đi đón con ngay".

Không chỉ ở Sa Bình, tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại xã Đăk Long. Cầu tràn Đăk Ak, tuyến giao thông huyết mạch nối thôn Đăk Ak với hai thôn Long Yên và Đăk Ôn, hễ có mưa lớn là ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt hoàn toàn việc đi lại.

Cầu tràn đoạn qua làng Khúc Na (xã Sa Bình) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn.

Ông Lưu Văn Vương (thôn Long Yên) kể có lần nước lũ dâng suốt ba ngày, người dân phải ở nhà cầm cự. “Mắm muối, gạo, dầu ăn hết mà chẳng qua được bên kia mua. Trẻ con nghỉ học cả tuần, người bệnh muốn đi cấp cứu cũng đành chờ nước rút. Có nhà đang có tang, muốn đưa người thân ra nghĩa trang mà cũng bị kẹt. Khổ nhất là lúc đó chỉ biết đứng nhìn dòng nước mà bất lực”, ông Vương nói.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã Đăk Long - thừa nhận cầu tràn Đăk Ak được xây dựng từ lâu, hiện đã quá lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế. Địa phương nhiều năm liền loay hoay tìm giải pháp, thế nhưng ngân sách eo hẹp, không thể tự đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

“Trước mắt, xã phải cắm biển cảnh báo, rào chắn, cử lực lượng trực 24/24 tại hai đầu cầu mỗi khi mưa lớn. Nhưng đó chỉ là biện pháp tình thế. Về lâu dài, xã đã đưa dự án xây dựng cầu mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình UBND tỉnh xem xét. Xã đề xuất cây cầu dài khoảng 80 m, rộng 6 m, tổng kinh phí 25-30 tỷ đồng”, ông Diệu thông tin.

Cầu tràn thôn Đăk Ak bị ngập sâu khi mưa lớn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết do đặc thù địa hình, các xã vùng tây của tỉnh có nhiều cầu tràn, ngầm tràn và cống tràn thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn.

Trước tình trạng này, mỗi khi có lũ xảy ra, các ngành chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương chủ động căng dây, cấm người dân qua lại tại những điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn, chỉ cho lưu thông khi nước rút.

Ngầm tràn trên đường Ngọc Hoàng - Măng Bút, đoạn qua xã Măng Bút bị chia cắt do nước lớn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Về lâu dài, Sở sẽ tiến hành rà soát, đánh giá mức độ cấp thiết của từng công trình để đưa vào danh mục đầu tư trung hạn, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và triển khai xây dựng các cầu tràn, ngầm tràn kiên cố theo thứ tự ưu tiên.

Mỗi mùa mưa đến, người dân vùng phía Tây Quảng Ngãi lại nơm nớp sống chung với lũ, với những cây cầu tràn chênh vênh giữa dòng nước đục ngầu. Họ vẫn mong một ngày, những cây cầu kiên cố sẽ mọc lên, không chỉ để nối đôi bờ sông, mà để nối liền cuộc sống an toàn, ổn định, không còn bị chia cắt giữa đại ngàn.