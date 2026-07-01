Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp 2026: Dự báo tổ hợp D01, B00 có xu hướng tăng, C00 giảm mạnh

SVO - Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Văn, Anh) có xu hướng tăng. Điểm trung bình khối B00 tăng mạnh từ 18,29 lên 19,69, khối D01 tăng nhẹ từ 18,58 lên 19,01. Điều này báo hiệu điểm chuẩn của các ngành học xét tuyển bằng hai khối này sẽ có sự biến động tăng đáng kể.

Những con số "đắt giá" từ phổ điểm các môn bắt buộc

Nhìn tổng thể phổ điểm năm 2026, sự phân hóa diễn ra rất mạnh mẽ ngay ở các môn thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất.

Môn Ngữ văn không có điểm 10, ghi nhận 8 điểm 0: Trong tổng số 1.197.227 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,0. Dù điểm trung bình (ĐTB) đạt mức khá cao là 6,5, song kỳ thi năm nay hoàn toàn vắng bóng điểm tuyệt đối (0 thí sinh đạt điểm 10). Ngược lại, có đến 8 thí sinh bị điểm 0 và tỷ lệ dưới trung bình chiếm 11,083%.

Hơn một nửa thí sinh có điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh. (Ảnh: MOET)

Môn Toán xuất hiện "Mưa" điểm tuyệt đối với hơn 4.200 thí sinh đạt điểm 10: Trái ngược với Ngữ văn, môn Toán chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục về số lượng điểm tuyệt đối với 4.208 thí sinh đạt điểm 10, tăng mạnh so với con số 513 của năm 2025. Điểm trung bình môn Toán đạt 5,65 và tỷ lệ học sinh dưới trung bình giảm xuống còn 37,976% (năm ngoái là 56,395%).

Môn Tiếng Anh có hơn một nửa số thí sinh có điểm dưới trung bình: Tiếng Anh tiếp tục là môn học có sự phân hóa phân cực rõ rệt và dường như là "vùng trũng" của kỳ thi năm nay. Với 334.547 thí sinh dự thi, có tới 50,249% bài thi có điểm dưới 5. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất chỉ là 4,25 và điểm trung bình dừng lại ở mức 5,07.

Đối sánh môn có điểm trung bình cao nhất và thấp nhất

Nếu tính toàn bộ các môn thi trong kỳ thi năm 2026, vị trí đỉnh và đáy của điểm trung bình có sự thay đổi lớn do sự xuất hiện của các môn học theo chương trình mới.

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) có điểm trung bình thấp nhất toàn hệ thống (5,02), đồng thời tỷ lệ điểm dưới trung bình lên tới 47,882% và chỉ vỏn vẹn 2 điểm 10 trên cả nước. Ngược lại, môn Công nghệ - Nông nghiệp có điểm trung bình cao nhất (6,96). Trong nhóm các môn truyền thống quy mô lớn, Ngữ văn đứng đầu về điểm trung bình (6,5) còn Tiếng Anh áp chót (5,07).

Biến động ở nhóm môn phân hóa tự chọn

Nhóm các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên năm nay chứng kiến sự đổi ngôi thú vị về số lượng điểm tuyệt đối cũng như hình dáng phổ điểm.

Môn Lịch sử bùng nổ điểm 10 khi ghi nhận mức tăng vọt về số lượng điểm tuyệt đối khi có tới 2.465 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2025 chỉ có 1.518 thí sinh). Tỉ lệ điểm 10 trên 1000 thí sinh tăng từ 3.154 lên 4.3624.

Môn Lịch sử "bùng nổ" điểm 10.

Trong khi đó, điểm trung bình môn Địa lý sụt giảm nghiêm trọng từ 6,63 (năm 2025) xuống còn 5,1 (năm 2026). Số lượng điểm 10 chỉ có 56 thí sinh đạt được, giảm sâu so với con số 6.907 của năm ngoái. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình từ 18,69% tăng lên mức 47,008%.

Nhóm môn Tự nhiên cho thấy sự ổn định. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học giữ biểu đồ hình chuông khá chuẩn. Tuy nhiên, môn Vật lí có xu hướng khó hơn khi điểm trung bình giảm từ 6,99 xuống 5,56 và chỉ có 189 điểm 10 (so với 3.929 điểm 10 của năm 2025).

Phân tích kết quả theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống

Dữ liệu thống kê điểm số theo tổ hợp 3 môn mở ra bức tranh tổng chuẩn xác hơn cho các phân khúc xét tuyển đại học .

Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Văn, Anh) có xu hướng tăng. Điểm trung bình khối B00 tăng mạnh từ 18,29 lên 19,69, khối D01 tăng nhẹ từ 18,58 lên 19,01. Điều này báo hiệu điểm chuẩn của các ngành học xét tuyển bằng hai khối này sẽ có sự biến động tăng đáng kể.

Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sụt giảm mạnh. Do ảnh hưởng gián tiếp từ sự lao dốc của phổ điểm môn Địa lý, điểm trung bình của tổ hợp C00 giảm sâu từ 19,72 (năm 2025) xuống còn 17,23 (năm 2026). Ngưỡng điểm trung vị khối này cũng hạ từ 19,85 xuống 17,25. Nhiều khả năng điểm chuẩn của các ngành xét tuyển khối C00 năm nay sẽ "hạ nhiệt" rõ rệt.

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh) duy trì thế ổn định: Điểm trung bình khối A00 đạt 19,41 và khối A01 đạt 18,41, không có quá nhiều sự chênh lệch dịch chuyển so với năm trước.