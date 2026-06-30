UEF có thêm 4 ngành đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của FIBAA

SVO - Các chương trình của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM được công nhận lần này gồm 3 chương trình đại học là Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật và Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ. Kết quả được ghi nhận sau đợt đánh giá diễn ra vào tháng 3/2026.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) vừa đón nhận chứng nhận kiểm định FIBAA Quality Seal khi có thêm 4 chương trình đào tạo được Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation - Cộng hòa Liên bang Đức) công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp chương trình đào tạo.

Được công nhận lần này gồm 3 chương trình đại học của UEF là Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật và Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ. Kết quả được ghi nhận sau đợt đánh giá diễn ra vào tháng 3/2026.

4 chương trình đào tạo của UEF đạt chuẩn kiểm định FIBAA.

Đợt đánh giá này áp dụng bộ tiêu chuẩn mới của FIBAA dành cho các chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ. Bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện dựa trên 5 nhóm tiêu chuẩn (với 46 tiêu chí) gồm: Mục tiêu chương trình đào tạo, tuyển sinh, triển khai chương trình đào tạo, môi trường học thuật và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Theo các tiêu chí đánh giá, 4 chương trình phản ánh rõ xu hướng nổi bật của giáo dục đại học hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quốc tế hóa, liên ngành, phát triển bền vững và giáo dục đa dạng, công bằng, bao trùm.

TS Lý Thiên Trang - Giám đốc Bảo đảm và Kiểm định chất lượng UEF cho biết: “UEF đạt chứng nhận FIBAA Quality Seal ở 3 chương trình đại học, 1 chương trình thạc sĩ theo bộ tiêu chuẩn mới không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo của trường mà còn cho thấy năng lực thích ứng, cải tiến hoạt động đào tạo. Với kết quả này, UEF đã nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế lên 24 chương trình”.

Trước đó, vào năm 2025, 2 chương trình đại học Ngôn ngữ Anh và Tài chính - Ngân hàng đã được FIBAA công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chứng nhận FIBAA Quality Seal tại UEF lên 6 chương trình.

Bên cạnh kiểm định FIBAA, UEF còn là thành viên của Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo khối ngành kinh doanh ACBSP của Hoa Kỳ.