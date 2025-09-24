Hai ngành đào tạo ở UEF đạt chuẩn kiểm định của Thụy Sĩ

SVO - Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh và Tài chính Ngân hàng được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế bởi Tổ chức FIBAA - (Foundation for International Business Administration Accreditation - Quỹ Kiểm định Các chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế) - tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục danh giá của Thụy Sĩ.

Ngày 24/9, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) tổ chức kỷ niệm 18 năm thành lập và chào đón tân sinh các ngành của trường năm 2025.

Tại chương trình, UEF đã trao tặng các gói học bổng dành cho thí sinh vừa trúng tuyển vào trường ở 37 ngành đào tạo, 4 chương trình tài năng khóa 2025. Đây là những tân sinh viên có thành tích trúng tuyển theo các phương thức với số điểm cao. Các mức học bổng gồm 25%, 50%, 100% học phí, trong đó nhiều tân sinh viên có thành tích tiếng Anh IELTS đến 8.5. Tổng giá trị học bổng được trao là 30 tỷ đồng.

Bên cạnh các tân sinh viên đạt học bổng cao, trường cũng vinh danh tân thủ khoa xét tuyển vào trường năm 2025 và trao học bổng tài năng với các thành tích về học thuật điểm tuyệt đối 4.0/4.0, đạt thành tích thể thao, nghệ thuật dành cho sinh viên các khóa đang học tập tại trường.

Tân sinh viên nhận học bổng 100% học phí.

TS Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng UEF cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng khuyến khích tài năng học tập đối với sinh viên đầu vào, trường còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực và tham gia các cuộc thi, sân chơi học thuật trong nước và quốc tế. Năm qua, sinh viên trường đã ghi dấu ấn bằng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước cả trong chuyên môn học tập và năng khiếu cá nhân. Năm nay, nhiều sinh viên được khen thưởng và vinh danh cấp quốc gia, quốc tế”.

Tại lễ kỷ niệm 18 năm thành lập trường, chương trình đào tạo đại học Ngành ngôn ngữ Anh và Tài chính ngân hàng được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế bởi Tổ chức FIBAA - (Foundation for International Business Administration Accreditation - Quỹ Kiểm định Các chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế) - tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục danh giá của Thụy Sĩ.

Đồng thời, 3 chương trình đào tạo thạc sĩ, gồm Luật Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Kế toán cũng đã được kiểm định và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD - ĐT.