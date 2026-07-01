Hơn một nửa thí sinh có điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh, số lượng điểm 10 tăng mạnh

SVO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa khốc liệt ở môn Tiếng Anh. Toàn quốc có 311 điểm 10, tỉ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%.

Theo dữ liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tổng cộng 334.547 thí sinh dự thi bài thi môn Tiếng Anh . Về các chỉ số chung, toàn quốc ghi nhận 311 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng Anh .

Kỳ thi năm nay không có bài thi nào bị điểm 0, tuy nhiên số lượng bài thi rơi vào điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) là 61 bài . Đáng chú ý, có 168.105 bài thi có điểm số dưới trung bình (dưới 5 điểm), chiếm tỉ lệ 50,249% . Điểm trung bình của toàn bộ phổ điểm môn học này là 5,07 .

Hơn một nửa thí sinh có điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh. (Ảnh: MOET)

Đối sánh với số liệu kỳ thi năm 2025, phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay ghi nhận sự biến động ở nhiều chỉ số cơ bản . Điểm trung bình giảm từ mức 5,38 xuống còn 5,07, đi kèm với đó là tỉ lệ thí sinh dưới trung bình tăng từ 38,22% lên 50,249% . Mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 4,25, giảm 1 điểm so với mức 5,25 của năm ngoái . Ngưỡng điểm trung vị của năm nay là 4,75 .

Dù các chỉ số về điểm trung bình và điểm phổ biến giảm, nhóm thí sinh đạt điểm từ 7 trở lên lại tăng nhẹ, đạt mức 15,874% (tương đương 53.107 bài thi) so với con số 15,135% của năm 2025 . Số lượng điểm 10 tuyệt đối cũng tăng mạnh từ 141 lên 311 bài thi .

Về tương quan giữa các địa phương, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình môn Tiếng Anh, với 5,549 điểm trên tổng số 57.840 thí sinh dự thi . Vị trí thứ hai thuộc về Tuyên Quang với điểm trung bình đạt 5,397 .

TP. Hồ Chí Minh xếp thứ ba, với mức điểm 5,369 . Nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất còn có sự góp mặt của Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, Quảng Trị, Hà Tĩnh và TP. Huế .

Xét về số lượng điểm tuyệt đối, sự phân bố tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn . Hà Nội đứng đầu cả nước, với 118 điểm 10 . TP. Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ hai với 88 điểm 10 . Kế tiếp là TP. Hải Phòng với 15 bài thi đạt điểm tối đa . Các vị trí còn lại trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về số lượng điểm 10 môn Tiếng Anh lần lượt thuộc về Nghệ An (9 điểm), Quảng Ninh (8 điểm), Thanh Hóa (8 điểm), Phú Thọ (7 điểm), Ninh Bình (7 điểm), cùng TP. Đà Nẵng và Khánh Hòa (đều có 5 điểm) .