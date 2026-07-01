Môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 4.200 điểm 10, tăng gấp 8 lần năm trước

SVO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ ở môn Toán khi số lượng điểm 10 đạt 4.208 bài thi, gấp hơn 8 lần so với năm 2025, cùng với đó là tỷ lệ thí sinh dưới trung bình giảm mạnh xuống còn 37,976%. Những con số này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong kết quả phân hóa thí sinh so với kỳ thi năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 . Đối với môn Toán, toàn quốc có 1.192.437 thí sinh dự thi . Điểm trung bình của môn thi này đạt 5,65, tăng so với mức 4,78 của năm 2025 . Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 5,0, trong khi năm trước là 4,75 .

Tỷ lệ bài thi đạt từ 7 điểm trở lên là 29,521%, tăng so với mức 12,231% của năm 2025 . Về điểm cực thấp, cả nước không ghi nhận thí sinh nào đạt điểm 0, và số lượng bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) chỉ còn 25 trường hợp, giảm đáng kể so với 777 bài thi của năm trước .

Môn Toán kỳ thi tốt nghiệp 2026 có hơn 4200 điểm 10, tăng gấp 8 lần năm trước. (Ảnh: MOET)

Xét theo địa phương, Ninh Bình là tỉnh có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước với 6,265 điểm . TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội xếp tiếp theo với mức điểm lần lượt là 6,189 và 6,164 . Các tỉnh, thành phố còn lại trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về điểm trung bình gồm có TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, TP. Huế và Phú Thọ .

Đối với chỉ số điểm 10, TP. Hà Nội ghi nhận số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối cao nhất với 676 bài . Tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh, với 445 bài . Các địa phương trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có nhiều điểm 10 nhất lần lượt là Nghệ An (350), Ninh Bình (287), Hưng Yên (286), Bắc Ninh (272), TP. Hải Phòng (255), Phú Thọ (194), Thanh Hóa (188) và Hà Tĩnh (167) .