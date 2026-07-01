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GS Nguyễn Đình Đức: Không còn ‘mưa’ điểm Giỏi, điểm chuẩn đại học có thể giảm 1 - 3 điểm

Dương Triều

SVO - Theo GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy đề thi đã có sự phân hóa rõ rệt, chấm dứt tình trạng 'mưa' điểm Giỏi ở nhiều môn. Đây là cơ sở để các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh.

"Nhìn vào phổ điểm tất cả các môn, có thể thấy rõ tỷ lệ điểm giỏi năm nay đã giảm đáng kể. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy đề thi đã phân hóa tốt hơn và phản ánh đúng năng lực của thí sinh", GS. TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐHQG Hà Nội) nhận định, khi phân tích kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Theo ông, ở môn Ngữ văn, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên chỉ còn khoảng 35%, trong khi năm ngoái ở mức 65,4% và nhiều năm trước dao động 62 - 64%. Điều này cho thấy, đề thi đã tạo được sự phân hóa rõ rệt, thay vì để phần lớn thí sinh đạt mức điểm Khá, Giỏi như trước.

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GS. TSKH Nguyễn Đình Đức.

Trong khi đó, môn Toán có khoảng 11% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương mặt bằng nhiều năm và cao hơn năm trước. Các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học cũng duy trì tỷ lệ điểm giỏi quanh mức 10%, phản ánh sự ổn định trong chất lượng đề thi.

Đáng chú ý, môn Địa lý không còn tình trạng "mưa điểm 10" như những năm trước. Theo thống kê, tỷ lệ điểm Giỏi của môn này chỉ còn trên 2%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn ở mức khá cao ở nhiều môn. Môn Ngữ văn có tỷ lệ dưới trung bình thấp nhất, khoảng 15%; Toán và Vật lý cùng ở mức khoảng 42%; Hóa học hơn 27%; Lịch sử trên 30%; Địa lý khoảng 50%; Tin học khoảng 24%.

Theo GS Nguyễn Đình Đức, việc phổ điểm thay đổi không chỉ đến từ sự điều chỉnh của đề thi mà còn phản ánh định hướng đánh giá thực chất hơn.

"Chúng ta đang mạnh dạn hướng tới học thật, thi thật, nhân tài thật, qua đó đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Đây là điều rất đáng ghi nhận", ông nói.

Từ kết quả phổ điểm, GS Nguyễn Đình Đức cho rằng, các trường đại học hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Ông dự báo điểm chuẩn năm nay ở các trường tốp trên và những ngành có mức cạnh tranh cao sẽ giảm khoảng 1 -3 điểm. Riêng tổ hợp C00 nhiều khả năng có mức giảm mạnh hơn, trong khi các tổ hợp khác chỉ dao động khoảng 1 điểm và phổ điểm chuẩn sẽ tập trung ở khoảng 15 - 20 điểm.

Qua phổ điểm, GS Nguyễn Đình Đức cũng cho rằng, giáo dục STEM vẫn cần được quan tâm nhiều hơn khi tỷ lệ điểm dưới trung bình ở các môn Khoa học tự nhiên còn khá lớn.

Đối với môn Tiếng Anh, dù đã là môn thi tự chọn, tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn ở mức khoảng 50%, cao hơn năm ngoái và tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều năm liên tiếp. Theo ông, điều này cho thấy, việc đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ cần được đẩy mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Riêng với môn Ngữ văn, ông cho rằng, việc đổi mới đề thi cần tiếp tục được nghiên cứu. Theo GS Nguyễn Đình Đức, môn Văn không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn góp phần bồi dưỡng tư duy, tâm hồn, văn hóa đọc và nhân cách của học sinh.

Bên cạnh việc phục vụ xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, kết quả kỳ thi còn là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý đánh giá chất lượng giáo dục giữa các địa phương, đối sánh với học bạ và kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học.

"Từ góc độ của một giảng viên đại học từng nhiều năm làm công tác tuyển sinh, tôi đánh giá công tác ra đề, tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã thành công", GS. TSKH Nguyễn Đình Đức nhận định.

Dương Triều
#đại học #thi tốt nghiệp #phổ điểm #đề thi #Nguyễn Đình Đức #tuyển sinh #điểm chuẩn

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