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GS. TS Lê Anh Vinh: Điểm Tiếng Anh thấp không phản ánh chất lượng dạy học

Dương Triều

SVO - GS. TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về tính ổn định của kỳ thi. Đáng chú ý, điểm trung bình môn Tiếng Anh thấp hơn năm trước không đồng nghĩa chất lượng dạy và học đi xuống, mà chịu tác động từ sự thay đổi trong cơ cấu thí sinh dự thi.

Theo GS. TS Lê Anh Vinh, khi đối sánh phổ điểm các năm 2025 và 2026, những điểm tích cực của năm đầu tiên triển khai kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được duy trì, thậm chí được thực hiện tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng, khẳng định sự ổn định của một kỳ thi có quy mô rất lớn.

Đối với môn Tiếng Anh, ông phân tích, đây là môn thi tự chọn nên cơ cấu thí sinh đã có nhiều thay đổi. Những học sinh có năng lực ngoại ngữ tốt ngày càng có xu hướng được miễn thi hoặc sử dụng các phương thức quy đổi kết quả khác, trong khi những thí sinh không có thế mạnh thường lựa chọn môn tự chọn khác.

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GS. TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

"Vì vậy, mặc dù có thể đánh giá khách quan rằng đề thi Tiếng Anh năm nay 'dễ chịu' hơn năm trước, điểm thi vẫn có xu hướng thấp hơn. Điều này cần được nhìn nhận đúng bản chất để thấy rằng điểm trung bình giảm không phải là vấn đề về chất lượng dạy và học trong các nhà trường", ông nhấn mạnh.

Với môn Toán, GS. TS Lê Anh Vinh cho rằng, phổ điểm năm 2026 phản ánh rõ tính ổn định sau một năm triển khai cách ra đề mới. Nếu như năm 2025, giáo viên và học sinh còn gặp nhiều bỡ ngỡ với định dạng đề thi, thì năm nay, khi Bộ GD - ĐT tiếp tục duy trì cấu trúc và cách thức ra đề, kết quả thi đã cho thấy sự thích ứng tốt hơn của người học.

Ở các môn còn lại, ông nhận thấy xu hướng phổ điểm đã có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước năm 2025. Trước đây, phổ điểm thường "trôi" nhiều về phía điểm cao do khoảng 50 - 60% nội dung đề thi ở mức độ dễ nhằm phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, phổ điểm các môn đều dịch chuyển về vùng điểm trung bình.

Theo ông, sự thay đổi này cho thấy phổ điểm giữa các môn ngày càng tương đồng, phản ánh quá trình dạy học đồng đều hơn trong nhà trường, không còn tình trạng chênh lệch quá lớn giữa các môn dễ và khó. Đây là xu hướng cần tiếp tục được duy trì trong những năm tới.

Riêng với môn Ngữ văn, GS. TS Lê Anh Vinh đánh giá điểm nhấn quan trọng nằm ở sự đổi mới trong cách lựa chọn ngữ liệu và phương thức đánh giá. Đề thi tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ tư duy, quan điểm và khả năng diễn đạt thay vì chỉ tái hiện kiến thức.

Ông cho rằng, nếu chỉ nhìn vào phổ điểm sẽ khó nhận thấy hết những thay đổi của môn Ngữ văn. Tuy nhiên, với cách chấm mới theo hướng khách quan hơn, việc kiểm tra, đánh giá môn học này sẽ ngày càng phản ánh đúng năng lực của học sinh.

Dương Triều
#tiếng Anh #kỳ thi tốt nghiệp #chất lượng giáo dục #phổ điểm #học sinh #đề thi

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