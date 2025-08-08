Phàm Nhân Tu Tiên: Không hổ danh mỹ nam cổ trang, cảnh Dương Dương tháo mặt nạ đẹp mê hồn

HHTO - Phim cổ trang Hoa ngữ đã có nhiều cảnh nam chính tháo mặt nạ, nhưng hiếm ai khiến netizen xuýt xoa như Dương Dương trong “Phàm Nhân Tu Tiên”.

Phim tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên đang lên sóng và Dương Dương vẫn giữ vững phong độ mỹ nam cổ trang, mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả xuýt xoa vì đẹp trai không góc chết. Mới đây, Dương Dương lại gây bão với khoảnh khắc tháo mặt nạ.

Dương Dương vẫn giữ phong độ đẹp trai

Tuy hành động này chỉ dài 2 giây nhưng diện mạo ngời ngời của Dương Dương vẫn đủ khiến khán giả xuýt xoa, đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Dương Dương sở hữu gương mặt đẹp không tì vết, nên dù diễn xuất có trồi sụt phong độ, thường bị chê là “dầu mỡ” thì mỗi lần tái xuất, Dương Dương vẫn gây chú ý.

Khoảnh khắc khiến khán giả xuýt xoa

Phim cổ trang Hoa ngữ có rất nhiều nam chính đeo mặt nạ để che giấu thân phận, và có đeo tất nhiên sẽ có cảnh tháo mặt nạ. Rất nhiều phim đầu tư mặt nạ được chạm trổ công phu, nhìn cực ngầu trong khi mặt nạ Dương Dương đeo do kỹ xảo tạo ra, nhìn mỏng manh như miếng rong biển nhưng bù lại, nam chính Phàm Nhân Tu Tiên vẫn được khen là nam diễn viên có cảnh tháo mặt nạ đẹp nhất.

Cảnh tháo mặt nạ trong Triều Tuyết Lục

Trước đó, Triều Tuyết Lục cũng ghi điểm với cảnh Yến Trì biểu diễn trong buổi yến tiệc và có màn bay người lên cao, tháo mặt nạ để lộ diện mạo đẹp như ngọc khiến cho Tần Hoản ngắm không rời mắt. Còn khán giả cũng tua đi tua lại đoạn này, khen ngợi không ngớt lời.

Lưu Vũ Ninh cũng tháo mặt nạ ở Thư Quyển Nhất Mộng

Còn Thư Quyển Nhất Mộng cũng có nhân vật Ly Thập Lục luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ được chế tác rất tinh xảo che kín khuôn mặt. Nam diễn viên Lưu Vũ Ninh từng tâm sự rằng khi đọc kịch bản Thư Quyển Nhất Mộng, thấy mình phải đeo mặt nạ trên phim là anh rất sợ. Bởi như thế chắc chắn sẽ có cảnh phải tháo mặt nạ, mà Lưu Vũ Ninh từng bị chê cười rất nhiều với cảnh cởi mặt nạ trong phim Nhất Niệm Quan Sơn nên rất áp lực với cảnh quay tương tự ở Thư Quyển Nhất Mộng.